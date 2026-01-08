Les groupes aéronautiques français s'inquiètent de la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire et d'un contexte)

L'industrie aérospatiale française s'est inquiétée jeudi de la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement mondiales alors que les grandes puissances poursuivent leurs objectifs géopolitiques, et a averti que les terres rares restaient un point de pression potentiel malgré la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine .

Olivier Andries, président de l'association aérospatiale française GIFAS et directeur général du fabricant de moteurs Safran SAF.PA , a déclaré que 90 % des besoins de l'industrie en éléments rares étaient fournis par la Chine, qui est en désaccord avec Washington sur le commerce.

"La tendance est à la militarisation de la chaîne d'approvisionnement, à l'utilisation de la dépendance à l'égard de fournitures essentielles pour créer un avantage géopolitique. C'est particulièrement le cas pour les terres rares, un sujet très sensible", a-t-il déclaré.

Les terres rares ou les aimants qu'elles servent parfois à fabriquer se trouvent , en quantités faibles mais significatives, dans de nombreux produits modernes, notamment les moteurs d'avion.

M. Andries, qui s'exprimait lors d'une réunion d'information du GIFAS le jour où le Parlement français, profondément divisé, revenait de sa pause de fin d'année, a déclaré qu'il était également préoccupé par l'absence persistante d'un budget national pour 2026, ajoutant que les parlementaires avaient "perdu le sens de la marche".

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu tente une nouvelle fois d'adopter le budget après que les législateurs ont adopté une loi d'urgence .

Jusqu'à présent, les plans de défense de la France sont sur la bonne voie, a déclaré M. Andries, alors que l'Europe augmente ses dépenses face à la pression politique des États-Unis et au conflit en cours en Ukraine.

Interrogé sur l'avenir d'un projet d'avion de combat franco-germano-espagnol, qui fait l'objet de différends entre Airbus AIR.PA et Dassault Aviation AM.PA , M. Andries a déclaré: "Il existe une volonté politique très forte au plus haut niveau en France et en Allemagne d'aller de l'avant. Mais pour que les choses avancent, il faut aussi qu'il y ait des accords et que les constructeurs acceptent de travailler ensemble".