Les grands marchés obligataires sont meurtris par la guerre au Moyen-Orient qui alimente l'angoisse de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements des bons du Trésor à deux ans vont connaître leur plus forte hausse depuis avril dernier

* Les rendements britanniques à deux ans devraient connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 2023

* Les rendements allemands à 2 ans au plus haut depuis un an

(Mises à jour avec une citation d'analyste, des graphiques, reflète les mouvements après les données sur l'emploi aux Etats-Unis) par Dhara Ranasinghe

Les plus grands marchés obligataires du monde se sont dirigés vers leur pire semaine depuis au moins avril dernier, alors que les craintes que la guerre au Moyen-Orient renouvelle la pression à la hausse sur l'inflation et force les banques centrales à commencer à augmenter les taux d'intérêt bientôt.

Les prix du pétrole ont bondi, maintenant les marchés sur le qui-vive après les chocs d'approvisionnement déclenchés par la crise COVID en 2020 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui ont fait grimper en flèche les prix de l'énergie et provoqué de fortes hausses des taux mondiaux.

Les obligations d'État à deux ans, les plus sensibles à l'évolution des attentes en matière de taux, ont été les plus touchées par la liquidation, restant faibles même après l'annonce d'une perte inattendue d'emplois dans l'économie américaine le mois dernier .

Le rendement des obligations britanniques à deux ans, ou gilt, a augmenté d'un peu plus de 40 points de base (bps) cette semaine, ce qui représente la plus forte hausse en une semaine depuis août 2024 GB2YT=RR .

Vendredi, les coûts d'emprunt britanniques ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre, les rendements allemands à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis un an et étaient prêts pour la plus forte hausse hebdomadaire depuis avril 2022.

Les opérateurs ont multiplié les paris selon lesquels la Banque centrale européenne pourrait bientôt relever ses taux d'intérêt en raison de la flambée des coûts de l'énergie, ce qui pourrait exacerber les pressions sur les prix d'autres biens et services, de l'alimentation aux voyages.

"Près d'une semaine après le début de la crise, les gens ne parlent plus de (la guerre au Moyen-Orient) comme d'un scénario à la vénézuélienne", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez TD Securities à Londres, faisant référence à l'impact de la capture par les États-Unis de Nicolas Maduro, le président du Venezuela , en janvier.

"Il est certain que notre point de vue - et il est probablement partagé par l'ensemble du marché - est que les attentes en matière d'inflation sont devenues beaucoup plus importantes pour les banques centrales après qu'elles aient été réellement brûlées en 2022."

Le pool d'obligations le plus profond, les bons du Trésor américain, a vu les rendements à deux ans bondir de21 points de base cette semaine, s'apprêtant à connaître la plus forte hausse hebdomadaire depuis les troubles tarifaires d'avril dernier. Les mouvements ont été mondiaux: l'Australie et le Canada ont vu leurs coûts d'emprunt augmenter d'environ 20 points de base chacun cette semaine.

Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

Les ventes se sont également répercutées sur les marchés des obligations d'entreprises.

L'indice iTRAXX Europe Crossover, qui mesure le coût de l'assurance contre le risque de défaillance d'un panier d'obligations d'entreprises à haut rendement, a atteint environ 286 points de base vendredi, son niveau le plus élevé depuis octobre. ITEXO5Y=MG

Une mesure similaire du crédit de qualité, l'iTRAXX Europe Main, a atteint son plus haut niveau depuis juin 2025, dépassant les 60 points de base. ITEEU5Y=MG

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont bondi de plus de 20 % cette semaine, s'apprêtant à réaliser le plus grand bond hebdomadaire depuis la crise du COVID de 2020.

Ils s'échangeaient en dernier lieu à près de 90 dollars le baril, soit une hausse de près de 5 %.

"Quelle que soit la manière dont le conflit est résolu, il a déjà mis à mal notre hypothèse précédente selon laquelle les prix de l'énergie resteraient bas et stables cette année", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef de Berenberg.

Il est très peu probable que la BCE modifie ses taux lors de sa prochaine réunion et elle prendra ses décisions au cas par cas, a déclaré vendredi Jose Luis Escriva, responsable de la politique monétaire de la BCE.

Mais cela n'a guère calmé les marchés qui attribuent une probabilité d'environ 28 % à un taux d'un quart de point lors de la réunion d'avril, un revirement marqué par rapport à la semaine dernière lorsque les marchés prévoyaient que la BCE maintiendrait ses taux stables cette année.

Aux États-Unis, les marchés monétaires estiment à environ45 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point du taux d'intérêt par la Réserve fédérale d'ici juin, une réduction étant entièrement prévue d'ici septembre.

"Les risques s'accumulent que la baisse de juin soit un peu repoussée", a déclaré James Rossiter de TD Securities.