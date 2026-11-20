Les grands laboratoires pharmaceutiques, qui s'intéressent de près à Anthropic, affirment que l'IA réduit les délais de découverte de nouveaux médicaments

Cette année, l’intelligence artificielle a accéléré les travaux de développement précoce de médicaments au sein de certaines des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, réduisant de près de moitié le temps nécessaire pour produire de nouvelles molécules et les faire passer en phase clinique, selon leurs meilleurs scientifiques.

GSK GSK.L , Bristol Myers Squibb BMY.N , Novartis NOVN.S , Eli Lilly LLY.N , Novo Nordisk NOVOb.CO , AstraZeneca AZN.L et Sanofi SASY.PA affirment toutes avoir dépassé le stade des tâches moins prestigieuses de l’IA, telles que la préparation des dossiers réglementaires. Elles utilisent désormais cette technologie pour concevoir des molécules, sélectionner les plus prometteuses et identifier les risques liés à la sécurité.

« Il n’y a aucune étape du processus, de la découverte au développement, où nous n’utilisons pas l’IA », a déclaré Sharon Barr, cadre chez AstraZeneca AZN.L .

Certains scientifiques affirment que leurs décennies d’expérience en matière de découverte de médicaments et les données dont ils disposent leur confèrent un avantage sur les entreprises spécialisées dans l’IA telles qu’Anthropic ANT.O , qui s’apprête à devenir un concurrent, un partenaire, voire les deux, avec une introduction en bourse de 1 500 milliards de dollars prévue cette semaine.

Ces derniers mois, l’entreprise a ouvert son propre laboratoire et annoncé d’autres investissements, dans le cadre de sa stratégie visant à exploiter l’IA pour accélérer la découverte de médicaments.

Jeudi, Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, s’est exprimé au Nasdaq avant l’ouverture des marchés, évoquant le décès de son père des suites d’une maladie peu avant qu’un traitement ne soit découvert.

Bien que les essais cliniques et les expériences prennent encore du temps, a-t-il déclaré, « je pense que ces processus peuvent être considérablement accélérés par l’IA. Nous espérons qu’à l’avenir, moins de familles passeront à côté d’un traitement salvateur à quelques années près ».

Les laboratoires pharmaceutiques s’interrogent sur la capacité de cette start-up à venir à bout des maladies. Historiquement, près de 9 médicaments sur 10 développés à l’aide de méthodes conventionnelles échouent lors des essais cliniques. Selon le groupe de pression sectoriel PhRMA, la mise sur le marché d’un médicament peut coûter des milliards de dollars et prendre entre 10 et 15 ans.

Aliza Apple, qui dirige TuneLab chez Lilly – une initiative permettant aux petites entreprises biotechnologiques d’accéder à certains modèles d’IA internes du laboratoire pharmaceutique afin de favoriser la collaboration –, a déclaré que les affirmations telles que celles formulées par Amodei et les fondateurs d’Isomorphic Labs ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), selon lesquelles cette technologie serait capable de guérir toutes les maladies, exagèrent les capacités actuelles.

« Ce serait formidable s’ils parvenaient à en guérir une seule; ensuite, nous pourrions parler des autres », a-t-elle déclaré.

DES RÉSULTATS CONCRETS

Les chercheurs des laboratoires pharmaceutiques affirment que leurs programmes d’IA donnent déjà des résultats concrets.

Sanofi a déclaré avoir gagné au moins un an dans le développement du lunsekimig, un traitement contre l’asthme, grâce à une approche basée sur l’IA permettant de traduire les résultats biologiques préliminaires en décisions cliniques, ce qui a permis à l’entreprise d’éviter une étude de sélection de dose. Novartis a indiqué que les outils d’IA l’avaient aidé à identifier cinq cibles prioritaires pour le développement de traitements contre les maladies rénales.

Bristol Myers a déclaré que l’un de ses candidats-médicaments contre la drépanocytose n’aurait pas pu être développé sans les systèmes d’IA de l’entreprise. Elle utilise l’IA pour affiner de nouvelles molécules et réaliser des simulations basées sur ses données d’essais cliniques afin de déterminer celles qui doivent être développées, a expliqué Robert Plenge, directeur de la recherche.

« La prochaine étape pour nous consiste à intégrer ces modèles à l’automatisation des laboratoires… afin de produire plus rapidement des molécules de meilleure qualité », a-t-il ajouté.

Novo Nordisk a indiqué que l’IA avait réduit le nombre de cycles de conception, de fabrication et de test de nouvelles molécules d’environ huit à trois, et raccourci la durée de chaque cycle de huit semaines à quatre.

Pourtant, le nombre de médicaments issus de l’IA en phase d’essais cliniques n’a augmenté que progressivement. En mars, les chercheurs ont recensé 129 candidats-médicaments répartis dans 69 entreprises, contre environ 117 huit mois plus tôt. La plupart de ces programmes en sont encore aux premiers stades de développement.

« Je pense qu’au cours des 1, 2 ou 3 prochaines années, nous assisterons à une forte augmentation du nombre de médicaments issus de l’IA en phase de développement préclinique, ainsi que de ceux qui passeront en essais cliniques », a déclaré le Dr Waqas Haque, chercheur en oncologie à l’université de Chicago, qui faisait partie de l’équipe chargée de compiler ces données.

« Je ne sais pas si ces médicaments auront plus de succès que les médicaments non issus de l’IA, et je ne pense pas qu’ils seront approuvés plus rapidement », a-t-il ajouté, en raison des goulots d’étranglement liés aux essais sur l’homme et aux autorités réglementaires.

« CE N'EST QU'UN DÉBUT »

Amodei, de la société Anthropic, affirme depuis longtemps que la guérison des maladies est l’un des principaux avantages que l’IA peut apporter à l’humanité.

L’entreprise travaille de son côté et en collaboration avec des partenaires tels que Bristol Myers pour développer de nouveaux médicaments. Elle a lancé un logiciel d’IA axé sur la recherche scientifique, baptisé Claude Science, et a accueilli Vas Narasimhan, directeur général de Novartis, au sein de son conseil d’administration. D’autres entreprises, dont Novo Nordisk, utilisent les modèles d’Anthropic et Claude Science dans leurs travaux de R&D.

Luca Giani, directeur principal de la société de capital-risque Alumni Ventures, a déclaré qu’Anthropic — ainsi que ses concurrents de Frontier Labs — étaient à la recherche d’acquisitions dans le secteur pharmaceutique.

« Elles cherchent à obtenir davantage de données, et elles cherchent à acquérir davantage d’entreprises », a déclaré M. Giani.

Anthropic n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant ses projets d’acquisition et la nature de ses relations avec les laboratoires pharmaceutiques.

Avant même son introduction en bourse évaluée à 1 500 milliards de dollars, Anthropic a annoncé plusieurs partenariats et une acquisition le mois dernier, a-t-il précisé.

« Je pense que ce n’est qu’un début. »

Mme Apple, de Lilly, a déclaré qu’Anthropic et ses concurrents dans le domaine de l’IA pouvaient être considérés à la fois comme des alliés et des concurrents.

« Au début, nous les considérions clairement comme des fournisseurs. Pour être honnête, c’est ainsi qu’ils se présentaient. Je pense que nous les voyons de plus en plus comme des collaborateurs », a déclaré Mme Apple. « Il y a un an, ils ne menaient aucun programme, et d’ici un an, nul ne sait ce qu’il en sera. »

Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré qu’il considérait Anthropic « comme un concurrent de plus », tandis que Bristol Myers et Novo voient davantage les entreprises d’IA comme des partenaires.

Pour autant, Novo a précisé ne pas fournir de données propriétaires aux laboratoires de pointe pour entraîner leurs modèles d’IA, tout comme Sanofi.

« Si vous ne disposez pas des données nécessaires pour entraîner le modèle, celui-ci tombe très vite en panne », a déclaré Matt Truppo, responsable mondial de la stratégie informatique et d’IA chez Sanofi R&D.

M. Truppo a indiqué qu’il s’attendait à ce que l’IA réduise les délais de découverte précoce de 20% à 25% d’ici deux ans, et peut-être de moitié d’ici cinq ans, sur plus de 100 programmes de développement de médicaments.

Il faudra peut-être un certain temps avant que cette approche puisse être étendue au-delà des domaines thérapeutiques dans lesquels l’entreprise dispose du plus grand nombre de données exclusives, a-t-il ajouté.

Fiona Marshall, présidente de la recherche biomédicale chez Novartis, a déclaré que le délai moyen entre le lancement d’un projet et l’identification d’un candidat-médicament était passé de trois ans à environ 18 mois à deux ans.

« Nous disposons d’une grande quantité de données », a déclaré Mme Marshall, « et nous pouvons désormais exploiter ces données de manière bien plus sophistiquée. »