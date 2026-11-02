Les grands constructeurs automobiles exhortent le Congrès américain à adopter une interdiction définitive des véhicules chinois

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Un groupe représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles a exhorté lundi les législateurs américains à adopter une interdiction définitive des véhicules chinois lors de leur retour la semaine prochaine pour une session accélérée, à l’issue des élections de mi-mandat au Congrès.

En septembre, les sénateurs à l'origine de cette initiative bipartisane visant à interdire les véhicules chinois avaient convenu de reporter à novembre la procédure d'adoption accélérée de cette mesure. “Nous devons protéger le marché américain contre un afflux d'importations chinoises qui présentent un risque de surveillance et désavantagent les constructeurs actuels, qui ont réalisé des investissements sur plusieurs générations au sein des communautés américaines”, a déclaré John Bozzella, qui dirige l'Alliance for Automotive Innovation, représentant General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen

VOWG.DE et d'autres grands constructeurs automobiles.