 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les grands constructeurs automobiles exhortent le Congrès américain à adopter une interdiction définitive des véhicules chinois
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 17:35

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles a exhorté lundi les législateurs américains à adopter une interdiction définitive des véhicules chinois lors de leur retour la semaine prochaine pour une session accélérée, à l’issue des élections de mi-mandat au Congrès.

En septembre, les sénateurs à l'origine de cette initiative bipartisane visant à interdire les véhicules chinois avaient convenu de reporter à novembre la procédure d'adoption accélérée de cette mesure. “Nous devons protéger le marché américain contre un afflux d'importations chinoises qui présentent un risque de surveillance et désavantagent les constructeurs actuels, qui ont réalisé des investissements sur plusieurs générations au sein des communautés américaines”, a déclaré John Bozzella, qui dirige l'Alliance for Automotive Innovation, représentant General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen

VOWG.DE et d'autres grands constructeurs automobiles.

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,510 USD NYSE +2,33%
GENERAL MOTORS
89,110 USD NYSE +1,96%
STELLANTIS
4,240 EUR MIL +2,37%
TOYOTA MOTOR
17,370 EUR Tradegate -0,70%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -50,40%
VOLKSWAGEN
69,800 EUR XETRA +0,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
13,57 -38,09%
Pétrole Brent
104,14 -9,96%
CAC 40
8 047,69 +0,98%
ALSTOM
11,685 -26,09%
HAFFNER ENERGY
0,604 -5,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank