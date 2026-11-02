Les grands constructeurs automobiles exhortent le Congrès américain à adopter une interdiction définitive des véhicules chinois

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par David Shepardson

Un groupe représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles a exhorté lundi les législateurs américains à adopter une interdiction définitive des véhicules chinois lorsqu'ils se réuniront la semaine prochaine pour une session éclair après les élections de mi-mandat au Congrès.

En septembre, les sénateurs à l’origine de cette initiative bipartisane visant à interdire les véhicules chinois avaient accepté de reporter à novembre la procédure d’adoption accélérée duprojet de loi,malgré un soutien massif.

“Nous devons protéger le marché américain contre un afflux d’importations chinoises qui comportent un risque de surveillance et désavantagent les constructeurs actuels qui ont réalisé des investissements sur plusieurs générations au sein des communautés américaines”, a déclaré John Bozzella, qui dirige l’Alliance for Automotive Innovation, laquelle représente General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE et d’autres grands constructeurs automobiles.

Certains assistants parlementaires et lobbyistes du secteur automobile estiment que si les démocrates remportaient le contrôle du Congrès, il n'y aurait peut-être pas assez de temps pour approuver l'interdiction des véhicules chinois avant la fin de la session, en décembre.

M. Bozzella a évoqué les progrès considérables réalisés par la Chine sur le marché européen.

“Compte tenu du risque évident pour la sécurité nationale et des pratiques déloyales habituelles de la Chine, le Congrès devrait protéger notre base de défense et notre secteur manufacturier de pointe, et empêcher les constructeurs automobiles chinois de reproduire ici ce qu’ils ont pu faire en toute impunité en Europe”, a déclaré M. Bozzella.

M. Bozzella a indiqué qu’au cours des huit premiers mois de 2026, l’UE avait importé plus de 1,1 million de véhicules en provenance de Chine — soit plus que sur l’ensemble de l’année 2025.

Une commission sénatoriale a adopté en juillet ce projet de loi, qui bénéficie d’un élan considérable,et la version de la Chambre des représentants compte désormais plus de 100co-auteurs. Les constructeurs automobiles et les assistants parlementaires espèrent obtenir son adoption définitive cette année.

Le président américain Donald Trump a déclaré à Fox News en septembre qu’il accepterait que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des voitures aux États-Unis, ce qui a suscité l’inquiétude parmi les constructeurs automobiles.

Une réglementation imposée par l’ancienne administration Biden début 2025 interdisait de fait aux constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis, au motif qu’ils pourraient transmettre des données sensibles sur les conducteurs vers la Chine. Washington maintient également des droits de douane supérieurs à 100 % sur les véhicules électriques chinois.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déjà exhorté les États-Unis “à respecter les lois de l’économie de marché et les principes de concurrence loyale”, qualifiant les propositions antérieures visant les entreprises chinoises de “répression déraisonnable”.