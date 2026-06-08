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Les grandes entreprises technologiques doivent empêcher les jeunes de faire circuler des images de nudité, déclare le Premier ministre britannique Starmer
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de Starmer et de détails tout au long du texte)

Les grandes entreprises technologiques opérant en Grande-Bretagne doivent mettre en place des mesures de sécurité sur les téléphones des enfants afin d'empêcher la diffusion d'images de nudité , sous peine de se voir imposer une législation les y contraignant, a déclaré lundi le Premier ministre Keir Starmer .

Selon ces nouveaux projets, des entreprises comme Apple et Google devraient développer ou activer des solutions techniques sur les smartphones et les tablettes afin de détecter et de bloquer les images de nudité pour les enfants, a indiqué le gouvernement. Les adultes pourraient toujours prendre, partager ou consulter du contenu à caractère sexuel grâce à un processus de vérification de l'âge.

“Aujourd’hui, j’appelle les entreprises technologiques opérant dans ce pays à mettre en place des contrôles sur les appareils afin d’empêcher les enfants d’envoyer et de recevoir des images sexuellement explicites”, a déclaré M. Starmer lors d’un discours prononcé à l’occasion de la London Tech Week. “Ce n’est pas un défi impossible à relever.”

Un communiqué accompagnant l'annonce de M. Starmer précise que si les entreprises ne prennent pas de mesures dans un délai de trois mois, le gouvernement proposera une législation pour les contraindre à mettre en œuvre cette technologie.

“Cela inclura des amendes pour les entreprises. Toutes les options sont sur la table, et en dernier recours, le gouvernement examine si cela pourrait étendre la responsabilité pénale aux dirigeants des entreprises technologiques qui ne se conforment pas à ces mesures”, indique le communiqué du gouvernement.

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