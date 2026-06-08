Les grandes entreprises technologiques doivent empêcher la diffusion d'images de nudité chez les jeunes, déclare le Premier ministre britannique Starmer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les grandes entreprises technologiques doivent mettre en place des mesures de sécurité sur les téléphones des enfants afin d'empêcher la diffusion d'images de nudité, a déclaré lundi le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Selon ces nouveaux projets, des entreprises comme Apple et Google devraient développer ou activer des solutions techniques sur les smartphones et les tablettes afin de détecter et de bloquer les images de nudité pour les enfants, a indiqué le gouvernement. Les adultes pourraient toujours prendre, partager ou consulter du contenu à caractère sexuel après avoir passé un processus de vérification de l'âge.

"Si les entreprises ne prennent pas de mesures dans un délai de trois mois, le gouvernement présentera un projet de loi pour les contraindre à activer cette technologie", a déclaré le gouvernement dans un communiqué accompagnant l'annonce de Starmer.