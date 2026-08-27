Les grandes entreprises technologiques appellent à un renforcement des mesures de défense pour contrer les attaques informatiques basées sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Raphael Satter

De grandes entreprises technologiques, notamment OpenAI, Anthropic, Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , appellent à une mobilisation défensive à l’échelle de la société pour contrer ce qu’elles décrivent comme une vague imminente de piratages informatiques orchestrés par l’intelligence artificielle.

Dans une lettre commune publiée jeudi , ces entreprises – aux côtés de plus d’une centaine d’autres, dont Broadcom AVGO.O , Capital One COF.N , Cloudflare NET.N , CrowdStrike CRWD.O , General Motors GM.N , IBM IBM.N , Mastercard MA.N , Oracle ORCL.N , Robinhood HOOD.O , Shopify

SHOP.TO et Visa V.N – ont déclaré qu’il restait peu de temps « pour rendre notre monde numérique beaucoup plus sûr » avant l’assaut de l’IA.

« Dans les mois à venir, les cyberattaques basées sur l’IA vont se généraliser à mesure que les modèles, partout dans le monde, gagneront en puissance », indique la lettre. Celle-ci appelle les dirigeants gouvernementaux et les responsables du secteur privé « à mettre tout le poids de leur technologie, de leurs ressources et de leur expertise au service de cet effort ».

Elle a appelé les gouvernements à accélérer la mise en place de programmes d’accès privilégié, qui permettent à certaines entreprises d’accéder à des modèles plus puissants avant le grand public, et a exhorté toutes les autres organisations à « faire de la cyberdéfense une priorité immédiate de leur direction ».

Les craintes selon lesquelles les progrès de l’IA allaient dynamiser les campagnes de piratage commencent à se concrétiser , alors que des acteurs malveillants déploient de plus en plus de grands modèles linguistiques pour s’introduire dans des organisations du monde entier. En juin, l’alliance de renseignement mondiale « Five Eyes » — composée des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande — a publié une rare déclaration commune avertissant que la révolution de l’IA était sur le point de « transformer fondamentalement » la cybersécurité.