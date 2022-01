Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Les grains à la peine information fournie par AOF • 06/01/2022 à 17:09



(AOF) - A Chicago, le cours du blé cède 2,2% à 7,44 dollars le boisseau (soit 27,21 kg) tandis que le cours du soja perd 0,95% à 13,815 dollars le boisseau. Lors de la dernière semaine de décembre, les ventes à l'exportation de blé et de soja américains ont atteint leurs plus bas niveaux depuis le début de la campagne de commercialisation pour 2021/2022, a indiqué aujourd'hui l'USDA (département de l'agriculture américain). 48 600 tonnes de blé ont été vendues et 382 700 tonnes de soja. Les négociants visaient entre 150 000 et 400 000 tonnes de blé et entre 300 000 et 900 000 tonnes de soja.