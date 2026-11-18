Les gouvernements mettent en garde : une faille dans Java expose les systèmes informatiques aux pirates informatiques

Les gouvernements du monde entier ont tiré la sonnette d’alarme mercredi au sujet d’une faille critique dans le langage de programmation très répandu Java, qui pourrait permettre à des pirates d’accéder à des systèmes informatiques. Il s’agit du dernier incident de cybersécurité très médiatisé en date de ces dernières semaines.

La société technologique américaine Calif, qui avait découvert le mois dernier une faille de cybersécurité dans un autre langage de programmation, PHP, a déclaré avoir identifié un bug dans les fonctions de mémoire de Java.

Cette vulnérabilité pourrait permettre à des pirates informatiques d’exécuter du code à distance ou de provoquer le plantage de systèmes.

Les autorités américaines , sud-coréennes, allemandes et britanniques, ainsi que la société chinoise Tencent, ont exhorté les entreprises et les organisations à installer un correctif pour cette vulnérabilité, tandis que l’agence néerlandaise de cybersécurité a indiqué qu’elle enquêtait sur le problème.

L'inquiétude était particulièrement vive en Corée du Sud, où Java est très répandu. La présidence a tenu mardi une réunion d'urgence avec les agences gouvernementales afin de discuter des mesures préventives à prendre pour faire face à cette menace, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

JAVA LARGEMENT UTILISÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE PAR LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ

Java, disponible sur Oracle ORCL.N ainsi que sous forme de kits de développement Java open source, est l’un des langages de programmation les plus utilisés au monde. Il est employé dans des systèmes d’information critiques au sein des administrations publiques, du secteur privé, des institutions financières ainsi que de l’armée.

Les récentes pannes technologiques et les inquiétudes croissantes concernant les vulnérabilités logicielles ont remis au premier plan la cybersécurité des entreprises et la résilience des infrastructures informatiques critiques.

Les actions des fournisseurs de solutions de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O et Palo Alto Networks PANW.O ont progressé de plus de 5,6 %, figurant parmi les plus fortes hausses de l’indice S&P 500 .SPX , en fin de matinée à la Bourse de New York.

L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a indiqué dans un avis que cette vulnérabilité nécessitait l’application immédiate d’un correctif. Elle n’a toutefois établi aucun lien avec des pannes récentes.

Tencent Cloud, la branche de cloud computing de l’entreprise technologique chinoise Tencent, a averti mercredi ses clients que la vulnérabilité de ce kit open source, connue sous le nom de "Java4Shell", pourrait permettre à des attaquants non authentifiés de voler des informations sensibles ou de prendre le contrôle des serveurs affectés.

Les agences allemandes et néerlandaises de cybersécurité ont déclaré qu’aucune attaque réussie exploitant cette vulnérabilité n’était actuellement connue. L’agence britannique de cybersécurité a exhorté les entreprises et les organisations à maintenir leurs systèmes à jour "en cette période sans précédent".

Oracle n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter, mais la société a publié le 17 novembre une mise à jour logicielle pour son kit de développement Java (JDK) contenant des correctifs pour cette faille.

Ces avertissements interviennent alors que plusieurs perturbations technologiques majeures ont été signalées , notamment mardi au sein de l’Agence nationale de sécurité américaine , bien que les autorités et les entreprises n’aient pas établi de lien entre ces incidents et la vulnérabilité Java.

Apple a également subi une panne mardi après une mise à jour interne qui a affecté ses services clients, notamment iCloud et Apple Pay . Les systèmes ont été rétablis mercredi.

L'IA FACILITE LA TÂCHE DES PIRATES INFORMATIQUES

Les inquiétudes en matière de cybersécurité se sont intensifiées cette année, car les progrès rapides de l’intelligence artificielle offrent aux attaquants comme aux défenseurs des outils de plus en plus puissants, tandis qu’une série de pannes technologiques survenues ces derniers jours a mis en évidence la fragilité des systèmes critiques.

L’IA permet aux pirates informatiques d’identifier et d’exploiter plus rapidement et plus facilement les failles, réduisant ainsi le délai dont disposent les entreprises pour corriger ces vulnérabilités: ce qui pouvait autrefois prendre plusieurs jours peut désormais se limiter à quelques heures, voire quelques minutes.

Le mois dernier, des gouvernements et des entreprises du monde entier ont mis hors ligne des sites web par mesure de précaution, tandis que les opérateurs de sites s’empressaient de sécuriser les systèmes fonctionnant sous PHP après que Calif eut révélé cette vulnérabilité .

Les entreprises spécialisées dans la cybersécurité découvrent régulièrement des cas où des pirates utilisent l’IA pour lancer simultanément des dizaines d’intrusions .

Les entreprises déploient également de l’IA pour analyser leurs propres systèmes à la recherche de vulnérabilités et s’empressent de corriger ce qu’elles trouvent, un processus qui comporte ses propres risques, a déclaré Karolis Kaciulis, ingénieur système en chef chez Surfshark.

"Appliquer autant de correctifs, aussi rapidement, rend les systèmes moins stables", a-t-il déclaré.

La vague de pannes technologiques de la semaine dernière, allant de perturbations affectant de nombreux services Microsoft , notamment la messagerie électronique, à l’interruption du trafic aérien américain qui a duré quatre heures et demie, en passant par un problème logiciel chez JPMorgan Chase JPM.N qui a perturbé certains services bancaires.

L’administration du président américain Donald Trump a minimisé les inquiétudes quant à l’existence d’un problème plus général. Le secrétaire d’État Marco Rubio, qui cumule également les fonctions de conseiller à la sécurité nationale, a reconnu que ces incidents étaient "inquiétants", mais a ajouté qu’ils n’avaient absolument aucun lien entre eux.

LA CORÉE DU SUD, VULNÉRABLE EN TANT QU'UTILISATEUR INTENSIF DE JAVA

La Chine et la Corée du Sud font partie des pays abritant d’importantes communautés de développeurs Java, selon des enquêtes menées par le fabricant d’outils de développement logiciel JetBrains.

Une enquête JetBrains de 2025 a révélé que 37 % des personnes interrogées dans le cadre de son étude consacrée à Java étaient basées en Chine continentale. Ce chiffre reflète l’échantillon de l’enquête plutôt que la part de ces pays dans la population mondiale des développeurs Java.

Java représentait 53 % des langages de programmation utilisés en Corée du Sud, contre une moyenne mondiale de 30 %, selon une enquête JetBrains de 2021.

Son utilisation était encore plus élevée dans le secteur public sud-coréen, où il représentait 72 % des langages de programmation utilisés pour les systèmes d’information, selon une enquête menée l’année dernière par le gouvernement sud-coréen.