Les gestionnaires actifs retrouvent le moral sur des marchés volatiles

Les nouvelles de cette semaine ont joué en faveur des émetteurs d'ETF actifs qui figurent en bonne place dans les ETF les plus performants de la semaine.

Ces dernières semaines, les marchés boursiers ont été secoués par l’instabilité géopolitique, la hausse des coûts de l’énergie, les nouvelles épidémies de COVID en Chine, la flambée des prix des matières premières et les mesures réglementaires contre les cryptomonnaie en Europe. Des secteurs tels que l’énergie, l’énergie propre, les crypto-monnaies, la Chine, les matières premières, les actions européennes, les contrats à terme de transport maritime et le VIX ont tous basculé entre être les secteurs les plus performants et les moins performants d’une semaine donnée sur 2022. Dans ce contexte de volatilité, certains gestionnaires d’ETF actifs ont retrouvé le moral.

Selon la mythologie boursière, la volatilité donne aux gestionnaires actifs le temps de briller car ils peuvent (en théorie) réagir plus rapidement et mieux exploiter les mouvements à court terme des marchés que les fonds indiciels. Cependant, alors que des recherches comme le rapport S&P SPIVA suggèrent que les gestionnaires actifs ont généralement du mal à battre les marchés de manière constante, les nouvelles de cette semaine ont joué en faveur des émetteurs d’ETF actifs qui figurent en bonne place dans les ETF les plus performants de la semaine.

Le Valkyrie Balance Sheet Opportunities ETF (VBB), qui investit dans des sociétés publiques exposées au bitcoin , a augmenté de près de 15 % cette semaine. Le Simplify Volt Fintech Disruption ETF (VFIN) a augmenté de 14,5 %, le SoFi Gig Economy ETF (GIGE) a également augmenté de 14,5 % et, dans une certaine bonne nouvelle pour les investisseurs assiégés avec Cathie Wood, le ARK Innovation ETF (ARKK) a affiché un gain de 13 % sur la semaine. Toutefois, ces reprises à court terme n’ont guère contribué à améliorer l’expérience globale des investisseurs cette année, puisque ces ETF sont en baisse de -19 % (VBB), -27 % (VFIN), -26 % (GIGE) et -33 % (ARKK) respectivement, depuis le début de l’année.

