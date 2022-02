Les gérants exposés à la Russie accusent le choc de la crise ukrainienne

(Crédits photo : Pixabay - )

Par Réjane Reibaud

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'offensive russe en Ukraine aura un impact significatif pour la gestion d'actifs. Certes, le secteur reste peu concerné par le train de premières sanctions annoncées touchant notamment des oligarques russes - portant sur le gel d'avoirs et des restrictions de déplacements - mais est beaucoup plus sensible aux évolutions de marché.

Quels sont les fonds exposés à la Russie et leurs performances ?

Outre les fonds exposés uniquement à la Russie, en général ce sont les fonds que l'on retrouve dans les catégories Bric (pour Brésil, Russie, Inde, Chine) ou les fonds Europe émergente ou Europe de l'Est.

Les fonds Bric sont relativement peu nombreux en France. Parmi eux, le fonds d'Allianz GI (GEM Equity high dividend), Franklin Templeton (Templeton BRIC Fund), d'OFI (Global Emerging Equity) ou encore Schroder (Selection Fund Bric). Au regard de la récente chute des marchés russes, leurs performances étaient relativement bonnes jusqu'à l'offensive militaire intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des variations comprises entre -0,1% et +1% depuis le début de l'année. Le fait de pouvoir transférer les flux vers des marchés plus porteurs et loin de ces préoccupations aide beaucoup.

Pour les fonds de la catégorie actions d'Europe de l'Est ou émergente, la situation est différente. La Sicav Oddo BHF Metropole Frontiere Europe (gérée par Isabel Levy) est celle qui s'en sortait le mieux jusqu'à mercredi soir avec une performance positive de 0,18% depuis le 1er janvier. Le reste de la catégorie était par contre dans le rouge, parfois très foncé. Les fonds de Generali et de CPR AM sont les deux seuls fonds à limiter la casse avec des baisses respectives de 4,2% et 6,1% (pour Generali Investment Sicav Central & Eastern Europe et CPR Actions Euro Restructurations), tandis que les autres véhicules accusaient des baisses supérieures à -15%.

Avant même l'attaque intervenue au cours de la nuit, beaucoup de fonds de grandes maisons de gestion étaient déjà en difficulté : Raiffeisen, SEB, NN IP, DWS, BNP Paribas, Natixis, BlackRock, Allianz GI ou encore JP Morgan AM. Le fonds Aberdeen Standard Sicav Eastern European Equity se situe en queue de peloton avec un recul de -21,2% depuis le 1er janvier.

De plus, les fonds actions spécialisés sur la Russie sont une petite poignée, gérés par HSBC, Raiffeisen, East Capital, Pictet, DWS et BNP Paribas. Les chutes variaient entre -21% et -24%.

Quid des entreprises ?

Pour le moment, aucune sanction ne concerne les entreprises russes en dehors du secteur financier et indirectement du secteur énergétique. Quelques banques font l'objet de restrictions comme VEB et Promsviesbank, mais la première est une banque publique de développement, assez grande mais qui finance essentiellement des projets en Russie tandis que la seconde a été nationalisée il y a quelques années pour éviter justement un impact d'éventuelles sanctions car elle finance le secteur de la défense. Les gestionnaires sont donc plutôt indifférents aux sanctions. L'histoire ne serait pas la même si celles-ci se mettaient à concerner les trois plus grandes banques russes Sberbank, VTB ou Gazprom Bank (non cotée).

Concernant le secteur de l'énergie, l'Allemagne a annoncé qu'elle suspendait l'octroi de licence pour le grand gazoduc Nord Stream 2. Mais les gérants n'oublient pas que ce gazoduc n'a jamais livré de gaz, donc n'aura pas d'impact sur Gazprom. L'effet pour le moment est même jugé positif sur le secteur en raison de la hausse des prix de l'énergie.

"Les compagnies énergétiques russes vont bénéficier de la hausse des prix. Il n'y a en outre pas de sanctions significatives à ce stade et cela risque d'être compliqué d'interdire l'exportation russe dans la mesure où 40% du gaz européen vient de Russie. C'est même 50% pour l'Allemagne et 100% pour certains autres pays européens. Ils ne pourront pas couper les approvisionnements du jour au lendemain. A cinq ans peut-être mais pas cette année en tout cas", juge Jacob Grapengiesser, responsable Europe de l'Est pour East Capital qui compte 3 milliards d'euros en actions exposées à la Russie dans ses fonds.

Concernant le pétrole, aucune sanction n'a été prise pour l'instant. "Et s'il y en a, il faut savoir que c'est une matière qui se transporte beaucoup mieux que le gaz. La Russie pourrait donc facilement détourner ses exportations vers d'autres régions que l'Europe, à la différence du gaz", appuie Romain Lacoste, gérant chez IVO Capital Partners, un spécialiste de la dette émergente entreprises.

Et la gestion ESG ?

Comment considérer que la dette russe, spécifiquement souveraine, soit encore achetable voire même investissable ? Un pays belliqueux contrevient à un des principaux principes ESG issu notamment des ODD (objectifs de développement durable) qui est celui de promouvoir la paix dans le monde. Difficile de savoir si les fonds ESG détiennent des actifs russes. Reste que la question de l'investissement se posera forcément.

Pour East Capital, la réponse préside d'une décision unilatérale de la part des investisseurs, pas de ses fonds spécialisés : "Si les clients veulent sortir de la Russie parce que ce n'est plus assez ESG pour eux, nous n'y pouvons pas grand-chose. De notre côté, nous continuons notre gestion fondamentale dans nos fonds basée sur la sélection des meilleures entreprises en matière ESG", explique Jacob Grapengiesser.

-Réjane Reibaud, L'Agefi. ed: ECH

