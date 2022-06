Les gérants de fonds face à l’incertitude des marchés

Malgré la volatilité, pas de tendance claire pour les marchés

Après un nouvel épisode de montagnes russes, les actifs risqués, en proie au doute concernant l'inflation, terminent sur un statu quo. Le S&P 500 a enregistré sa plus forte baisse depuis près de deux ans (-4%), puis est provisoirement entré en “bear market” (baisse supérieure à -20%), avant de se stabiliser et rebondir fortement en fin de mois.

Dans un environnement chahuté, l'Europe parvient à tirer son épingle du jeu et affiche une progression de +0.3%, contrairement au pays de l'Oncle Sam qui abandonne -2.4%. Les émergents sortent la tête de l'eau (+0.16% MSCI EM), à la faveur d'un léger assouplissement des mesures sanitaires en Chine et des bons résultats du Brésil et de l'Inde.

Sur le Vieux Continent, la hausse du secteur énergétique (+10.3% !) est d'autant plus spectaculaire qu'elle est la seule thématique à avoir véritablement su provoquer l'attrait des investisseurs. A contrario, les télécoms (+1.34%), les financières (+0.65%) et les matériaux (+0.3%) signent une timide performance. La consommation de base, qui avait pourtant bien performé le mois dernier, replonge (-4.4%), suivie de près par la santé (-3.8%) et la technologie (-3.7%), qui souffrent particulièrement des discours agressifs de la part des banques centrales.

Comment les gérants diversifiés ont adapté leur portefeuille

Sur DNCA Evolutif, l'exposition nette en actions est ramenée sous les 60% fin mai contre 75% au plus haut pendant le rebond des marchés. Mouvement de baisse également sur Tikehau International Cross Assets. Dans un contexte de marchés volatils, la gestion a conservé une approche défensive et a baissé l'exposition nette du fonds de 26.2% fin avril à 21.8% à fin mai.

Sur Tailor Allocation Défensive, la sensibilité du fonds aux actions est passée de 24.5% à 22% via notamment la vente de cycliques européennes.

Fort mouvement de baisse également sur Echiquier Allocation Flexible. Le fonds termine le mois avec une exposition actions de 27.7% contre 37.1% fin avril, soit son plus faible niveau depuis avril 2020. Par ailleurs, le fonds a réduit son exposition à la thématique inflation, d'une part en réduisant son exposition directe aux matières premières, d'autre part en diminuant et en recentrant l'exposition aux points morts d'inflation sur la seule zone euro.

Sur les long/short, l'exposition nette a été abaissée sur Sycomore Long / Short Opportunities passant de 70% à 66%. ELEVA Absolute Return Europe joue la stabilité avec une exposition actions qui reste proche de 22%. BDL Rempart Europe conserve également un niveau stable d'exposition mais supérieur à 36%.

Au sein de la gamme Oddo BHF Polaris, l'exposition actions, si elle restée stable sur les fonds « Moderate » ou « Balanced », a été augmentée sur « Flexible » passant de 47% à 55%. Légère augmentation également sur Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Fund, tant sur la partie actions qui passe de 26% à 28% que sur la partie obligataire qui passe de 55% à 61%. Nous pouvons effectivement noter que certains gérants reprennent du risque obligataire à la faveur de la hausse des taux.

Concernant R-Co Valor (de Rothschild & Co AM Europe), l'exposition actions du fonds sur le mois est remontée à 85% versus 81% un mois plus tôt. Le gérant a principalement repris du risque sur des valeurs de croissance avec des valorisations particulièrement attractives sur certains titres.

Le plus fort mouvement est à mettre au crédit d'Invest Latitude Equilibre qui passe de 35% à 51% d'actions via une réexposition tactique en milieu de mois sur le Nasdaq et les biotechs US.

Chez Carmignac, que ce soit sur « Patrimoine » ou « Emerging Patrimoine », l'exposition reste très basse, proche de 10% seulement, dans un « environnement complexe » selon le gérant, entre hausse de l'inflation et baisse de la croissance.

A noter qu'avec la hausse des taux et l'écartement des spread, certains gérants ont augmenté la poche obligataire à l'instar de Sycomore Next Generation, qui passe sur cette classe d'actifs de 45% à 52%. Le mouvement est similaire sur Oddo BHF Polaris Moderate.