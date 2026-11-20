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LES GÉNÉRATIONS DE JEUX VIDÉO

Les consoles de jeux vidéo ayant fait leur apparition dans les années 1970, s'étant démocratisées au cours de la décennie suivante et s'étant désormais imposées comme un choix de divertissement incontournable, il n’est pas surprenant que les dépenses dans ce secteur concernent désormais plusieurs générations.

Une note publiée cette semaine par le Bank of America Institute montre que toutes les générations ont augmenté leurs dépenses en jeux vidéo, les plus jeunes dépensant "considérablement" plus dans ce domaine.

Selon les données de l’Institut, la génération Z dépense 3,5 fois plus en jeux vidéo et en jeux en ligne que les baby-boomers, plus de 25 % de cette génération ayant déclaré des dépenses liées aux jeux. Les plus jeunes de la génération Y arrivent en deuxième position, avec plus de 23 % de leurs dépenses consacrées aux jeux.

Mais le cabinet note que, si les dépenses en jeux vidéo sont plus marquées chez les tranches d’âge les plus jeunes, chaque génération a enregistré au moins deux années consécutives de croissance à deux chiffres de ces dépenses.

"Cela fait des jeux vidéo un indicateur utile pour comprendre comment les consommateurs hiérarchisent leurs dépenses discrétionnaires: lorsqu’une expérience suscite de l’enthousiasme et de l’engagement, les consommateurs de tous âges semblent prêts à payer pour jouer," ont écrit les analystes.

Il est probable que la répartition générationnelle des dépenses liées aux jeux vidéo ait contribué à alimenter le lancement fulgurant de "GTA VI" de Take-Two Interactive TTWO.O , qui s’apprêtait à pulvériser les records de vente , même si la version précédente datait de près d’une génération.

(Chuck Mikolajczak)

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