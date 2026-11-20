La plupart des Sept Magnifiques (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla), locomotives de la Bourse américaine ces dernières années, ont vu leur capitalisation boursière cumulée fondre de 14 % entre le 6 octobre et le 19 novembre ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

Plus de 3.500 milliards de dollars envolés en six semaines : les géants liés à l'IA traversent l'une de leurs pires phases de repli, sur fond de scandale touchant Nvidia et de craintes réglementaires aux États-Unis.

Pour sa première séance au Nasdaq jeudi, l'action d'Anthropic, l'une des sociétés vedettes de l'intelligence artificielle, a terminé en hausse de 17 %, ayant porté sa capitalisation à environ 1.280 milliards de dollars à la clôture, selon les données Bloomberg.

Mais cette euphorie a été tempérée dès vendredi matin par une chute de 9 % du cours du titre à l'ouverture de Wall Street.

La plupart des "Sept Magnifiques" (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla), locomotives de la Bourse américaine ces dernières années, ont vu leur capitalisation boursière cumulée fondre de 14 % entre le 6 octobre et le 19 novembre. Soit plus de 3.500 milliards de dollars virtuellement évaporés en un mois et demi, selon les données Bloomberg analysées par l'AFP. Un chiffre dans le même ordre de grandeur que le produit intérieur brut (PIB) de la France.

Le géant des semi-conducteurs Nvidia (-39 %), Alphabet, maison mère de Google (-21 %) et Meta (-18 %) ont enregistré les chutes les plus spectaculaires sur la période.

Ces valeurs ont notamment subi un violent mouvement de vente dans le sillage du triomphe des Démocrates aux élections de mi-mandat américaines, qui a fait craindre aux investisseurs un encadrement plus strict de la construction de centres de données aux États-Unis.

Apple (+4 %) et Amazon (+0,7 %) résistent pour l'instant.

Nvidia, encore deuxième capitalisation mondiale derrière Apple la semaine dernière, a été dépassée par Microsoft au classement des plus grandes entreprises cotées dans le monde. Sa valorisation est retombée à son plus bas niveau depuis le 23 juin 2025, alors que son ex-patron Jensen Huang est empêtré dans un scandale mêlant adultère et contrebande présumée.

Du côté des indices, le Nasdaq 100, baromètre regroupant cent grandes valeurs non financières américaines dominé par les géants de la technologie, a perdu plus de 15 % depuis son record historique du 6 octobre.

En Asie, le Nikkei 225, indice vedette japonais, a cédé environ 22 % depuis son plus haut de fin juin, tandis que l'indice principal sud-coréen, le Kospi, très dépendant des valeurs technologiques, a fondu d'environ 47 % sur la même période.

Le Taiex taïwanais, qui avait atteint un sommet en même temps que le Nasdaq début octobre, a décroché de quelque 28 % en un mois et demi.

Ces indices sont revenus à des niveaux proches de ceux d'avril, avivant les craintes d'un éclatement d'une bulle liée à l'IA.