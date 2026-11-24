Les géants de la tech pourraient se voir infliger des amendes de plusieurs milliards de dollars en vertu du projet de loi australien sur la sécurité sur Internet

L'Australie a menacé les entreprises du web, notamment Google GOOGL.O et Meta META.O , de leur infliger des amendes pouvant atteindre 5 % de leur chiffre d'affaires mondial si elles ne supprimaient pas les contenus préjudiciables et les fonctionnalités créant une dépendance.

Après avoir conclu un accord avec les Verts, parti de gauche, au Sénat, le gouvernement travailliste de centre-gauche a déclaré qu’il accorderait également aux particuliers le droit de poursuivre en justice les plateformes pour avoir permis des agissements répréhensibles, dans le cadre de son projet de loi sur le devoir de diligence numérique.

Les détails, présentés mardi, représentent une augmentation considérable du montant des amendes potentielles par rapport aux 109 millions de dollars australiens (et 72,2 millions de dollars australiens) initialement proposés, étant donné que certaines plateformes génèrent un chiffre d’affaires annuel de plusieurs centaines de milliards de dollars.

L'accord conclu entre les deux partis signifie que le projet de loi est en bonne voie pour être adopté par le Parlement et entrer en vigueur.

« Il s’agit d’une réforme majeure, d’une réforme urgente, et c’est cette réforme que nous présenterons aux Australiens au Parlement cette semaine », a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells, aux journalistes.

La loi « » (loi sur la protection des utilisateurs en ligne) remplacerait un ensemble hétéroclite de codes de conduite contraignants élaborés par divers secteurs du numérique, des applications de messagerie aux moteurs de recherche en passant par les chatbots basés sur l’IA, par une loi unique qui les obligerait à détecter de manière proactive et à mettre fin aux expériences utilisateur préjudiciables.

Les préjudices visés comprennent les contenus liés à l’abus sexuel d’enfants, les fausses images de nudité non consenties, la violence sexiste, l’incitation à l’automutilation et le terrorisme.

« Il s’agit pour l’Australie de prendre des mesures en faveur des parents et des enfants, et non des entreprises technologiques étrangères », a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese devant le Parlement.

« Il s’agit d’une réforme d’envergure mondiale, et nous sommes en train de la mener à bien. Tout comme nous avons montré la voie au reste du monde en interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. C’est la prochaine étape. »

Bien que les entreprises technologiques aient globalement approuvé l’objectif du gouvernement visant à améliorer la protection des enfants et à réduire au minimum les contenus préjudiciables, la plupart se sont opposées au projet de loi au motif qu’il accordait une certaine marge d’appréciation aux fonctionnaires pour déterminer ce qui constituait un contenu préjudiciable.

Avant même que le gouvernement n’augmente le montant de l’amende potentielle, des associations professionnelles avaient déclaré que la loi risquait d’inciter les plateformes à faire preuve d’une grande sévérité dans leurs décisions de suppression de contenu, afin d’éviter toute sanction.

Un représentant du Digital Industry Group, une association à but non lucratif qui défend les plateformes technologiques et a critiqué le projet de loi, a refusé de commenter, n’ayant pas pris connaissance de la nouvelle version du projet de loi.

Les porte-parole de Google, Meta et Snapchat SNAP.N ont refusé de s’exprimer.

(1 dollar américain = 1,5106 dollar australien)