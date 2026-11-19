Les gamers indiens sèchent le travail et se pressent dans les cybercafés pour jouer à Grand Theft Auto VI, tandis que Modi s'associe à l'engouement général

Jacob Joel a joué pour la première fois à Grand Theft Auto à l'école, puis de nouveau à l'université. Jeudi, ce professionnel de l'informatique âgé de 30 ans a pris un jour de congé pour jouer à GTA VI dans la mini-salle de cinéma d'un cybercafé de Bengaluru, pilotant un hors-bord sous un pont sur un écran de projection de 100 pouces avec son surround.

« On a attendu environ 13 longues années pour découvrir GTA VI… c'est un sentiment de nostalgie », a déclaré Joel, manette à la main, les yeux rivés sur l'écran.

Réalisé pour un budget estimé à 1 milliard de dollars, voire plus, « Grand Theft Auto VI » est sorti jeudi dans le monde entier, accueilli par des premières critiques élogieuses , dans ce qui est présenté comme la sortie de jeu vidéo la plus attendue de l’histoire .

En Inde, l’un des plus grands marchés mondiaux du jeu vidéo avec environ 550 millions de joueurs et où la plupart des parties se déroulent sur téléphone portable, le lancement de « Grand Theft Auto VI » a transformé un titre exclusivement destiné aux consoles en un véritable événement social. Il a attiré les joueurs dans les cybercafés, donné lieu à des diffusions en direct de plusieurs heures et a même captivé le Premier ministre Narendra Modi, soulignant l’attrait croissant des jeux vidéo haut de gamme en tant que marqueur culturel.

Les célèbres youtubeurs indiens spécialisés dans le jeu vidéo CarryMinati et Mythpat ont chacun diffusé « GTA VI » en direct pendant environ 10 heures, totalisant chacun plus de 13 millions de vues dès jeudi après-midi.

« L’Inde joue à un tout nouveau jeu! », a écrit M. Modi sur X, au-dessus de 10 images inspirées des illustrations de Grand Theft Auto qui comparaient l’Inde au moment de la sortie de GTA V en 2013 avec le pays d’aujourd’hui.

Modi a intensifié ses efforts pour séduire les jeunes électeurs depuis que les manifestations menées par la jeunesse autour de l’emploi et de l’éducation ont poussé son parti à renforcer sa présence sur les réseaux sociaux.

LES CYBERCAFÉS COMBLENT LE VIDE DES CONSOLES

Reuters s’est entretenu avec au moins une douzaine de joueurs qui se pressaient dans des cybercafés de villes telles que Delhi, Bengaluru et Srinagar le jour de la sortie du jeu.

GTA VI n’étant disponible que sur consoles, les cybercafés ont offert à de nombreux joueurs indiens une alternative moins coûteuse à l’achat du matériel. Ces établissements facturent à partir de 250 roupies (2,67 $) par heure.

Au café Gaming Mania de Delhi, les joueurs se sont affalés dans des canapés beige clair, manettes blanches à la main, tandis que l’un d’entre eux se plaignait à un autre de ne pas avoir encore repéré la moindre moto dans le jeu.

Divya Gupta, 48 ans, copropriétaire du café, a déclaré avoir reçu entre 40 et 50 appels au cours de la journée, y compris de la part de jeunes enfants demandant s’ils pouvaient jouer. Elle a précisé que les créneaux horaires pour GTA étaient entièrement réservés jusqu’à dimanche, malgré une légère augmentation des tarifs.

À Bengaluru, Navin Rajendran, 50 ans, propriétaire du café Gamineazy, a expliqué que cet engouement allait bien au-delà du simple fait de jouer au jeu.

« C’est quelque chose que les gens veulent qu’on les voie faire. C’est une question de prestige », a-t-il déclaré.