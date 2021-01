Les gagnants du confinement ont encore de l'avenir en Asie, selon Schroders

(AOF) - Comme ailleurs dans le monde, Toby Hudson, responsable des investissements actions Asie ex Japon chez Schroders a récemment observé un redressement des marchés en Asie suite aux bonnes nouvelles sur les vaccins. Les secteurs classés parmi les " perdants du confinement " comme le voyage, les loisirs, les valeurs financières et l'énergie, ont enregistré le rebond le plus prononcé. Dans le même temps, les " gagnants du confinement " ont perdu du terrain et ont sous-performé à l'occasion du rebond.

Cette rotation des marchés a constitué un phénomène mondial. Mais va-t-il durer ? Rien n'est moins sûr répond l'expert.

Selon lui, après le rebond initial de l'activité, la reprise à long terme pourrait s'avérer médiocre en comparaison. Les facteurs qui ont déprimé l'activité et l'inflation ces dix dernières années pourraient bien s'imposer à nouveau. Ce sont notamment l'endettement considérable, la tendance démographique défavorable, les ruptures technologiques et les inégalités de revenus.

Compte tenu de cette incertitude, Toby Hudson hésite à se détourner outre mesure des sociétés vouées à bénéficier d'une croissance structurelle à long terme (y compris les gagnants du confinement) en faveur du thème de la reprise cyclique à court terme (les perdants du confinement).