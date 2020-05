Les fusions-acquisitions devraient reprendre, estime Laffitte Risk Arbitrage

(AOF) - En avril, comme lors des crises passées, acheteurs et vendeurs mettent en pause les discussions pour prendre le temps d'évaluer les effets de la crise et prendre les mesures d'ajustement appropriées, observent les gérants du fonds Laffitte Risk Arbitrage dans leur dernière lettre mensuelle. Ainsi, le flux de fusions-acquisitions a diminué au premier trimestre, de 28% en volume et de 14% en nombre de transactions, selon Refinitiv.

Sur une note positive indiquent les gérants, depuis trois ans, 40% du volume des opérations provient de deux secteurs qui ont traversé les deux derniers mois indemnes voire indemnes voire renforcés : la technologie et la santé.

En outre, le capital-investissement dispose de 1700 milliards de dollars à déployer. Et la nouvelle la plus positive est l'action forte et rapide des banques centrales du monde entier qui a stabilisé le marché du crédit, essentiel aux financement des fusions-acquisitions.

Dans ce cadre, Laffitte Risk Arbitrage a maintenu l'exposition longue proche de 100% et a monté des positions vendeuses pour couvrir le portefeuille en cas de nouvelles secousses de marché.

Selon les experts, l'activité devrait reprendre. Par ailleurs, la crise devrait provoquer des rapprochements défensifs et des acquisitions opportunistes, comme en 2009.

Pour Laffitte Risk Arbitrage, le bon fonctionnement du marché du crédit qu'il constate est le facteur le plus important pour la reprise des opérations.