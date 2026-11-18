Les fuites chez Deutsche Bank remettent en cause l'engagement du groupe à se réformer

La fuite de documents internes détaillant les relations de la Deutsche Bank (DB) DBKGn.DE avec des oligarques russes et Jeffrey Epstein, homme d'affaires condamné pour pédocriminalité, portent un coup aux efforts déployés par le président du directoire, Christian Sewing, pour redorer le blason du groupe allemand.

Les documents, notamment des courriels, des comptes-rendus de réunions et des dossiers internes, révèlent, selon le consortium international de plus de 230 journalistes qui a enquêté, que DB a poursuivi ses activités en Russie jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par Moscou en 2022 et a traité davantage de transactions suspectes liées à Epstein qu’on ne le pensait auparavant.

Les informations parues dans les médias indiquent également que la banque a transmis par erreur les déclarations fiscales de Donald Trump - lors de son premier mandat présidentiel - au comptable d’un autre client.

DB a qualifié ces révélations d’"anciennes" et affirme avoir dépensé 7 milliards d’euros pour renforcer la conformité et les contrôles depuis 2019. Le président du groupe, Alexander Wynaendts, a publiquement soutenu Christian Sewing, qui a pris ses fonctions en 2018 afin de rétablir la rentabilité et de restaurer la confiance dans le plus grand groupe bancaire d'Allemagne.

Christian Sewing a largement atteint ce premier objectif, ramenant DB à une rentabilité durable après des années de pertes, mais la fuite risque de raviver les doutes sur sa capacité à surmonter les défaillances en matière de conformité et les scandales.

"Je ne suis pas sans défauts", a déclaré Christian Sewing au quotidien allemand Handelsblatt mardi, avant d’ajouter que l’orientation générale de DB "a toujours été la bonne et reste la bonne". Le dirigeant a ajouté avoir personnellement discuté avec des clients, qui se sont montrés calmes, même s’ils n’étaient "naturellement pas ravis".

L’action DB a clôturé en baisse de 6% mardi, sa plus forte chute journalière depuis plus d’un an, et reculait mercredi de 1,75% à 30,4 euros vers 12h40 GMT, faisant fondre la capitalisation boursière du groupe de 3,7 milliards d’euros.

L'un des dix principaux actionnaires de DB a déclaré à Reuters ne pas discerner dans cette avalanche d'articles des éléments nouveaux et susceptibles de susciter des inquiétudes sur la gestion de l'entreprise. Il s'est cependant interrogé sur la manière dont la fuite avait pu se produire.

QUESTIONS SUR LA CULTURE D'ENTREPRISE ET LES CONTRÔLES

La fuite est d’une telle ampleur qu’elle soulève "des questions fondamentales sur la sécurité et la conformité de l’entreprise", selon Markus Kienle, de l’association de protection des investisseurs SdK, qui rejette l’argument de DB selon lequel certains de ces cas remontaient à plusieurs années.

"Ce qui importe, ce n’est pas quand les incidents se sont produits, mais s’ils révèlent des traits de caractère ou des schémas de comportement", souligne Markus Kienle. "Cette question doit être clarifiée. Ce n’est qu’alors qu’un véritable changement de culture pourra avoir lieu."

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a appelé les autorités à mener une enquête "et à prendre les mesures qui s’imposent". Selon lui, DB doit expliquer "en toute transparence" comment elle a remédié à ces défaillances et comment elle compte en éviter de nouvelles.

Le gendarme des marchés financiers allemands, la BaFin, n’a pas commenté directement cette fuite, mais a indiqué avoir mené six enquêtes sur DB depuis 2018.

Un responsable européen a déclaré à Reuters qu’il n’y avait pour l’instant aucune indication laissant penser que ces révélations donneraient lieu à une nouvelle enquête majeure, en partie parce que bon nombre de ces faits semblent remonter à plusieurs années et que les régulateurs ne sont guère enclins à les réexaminer.

Un porte-parole de la Banque centrale européenne a refusé de commenter.

PRESSION SUR CHRISTIAN SEWING

Donald Trump a qualifié d'"illégale" la divulgation accidentelle de ses déclarations fiscales.

"Il ne s’agissait pas d’une attaque externe au cours de laquelle des données auraient été volées. Il semble plutôt que des employés (…) aient transmis ces données à l’extérieur. Pour la banque, c’est comme si une bombe atomique avait explosé à son siège social", affirme Klaus Nieding, du groupe de pression des actionnaires DSW.

"Les clients touchés par cette affaire se précipiteront vers la sortie", ajoute-t-il. "Ils chercheront la sécurité ailleurs et il sera très difficile de les reconquérir."

Rasmus Andresen, député européen, a demandé à Christian Sewing de se présenter devant l’assemblée pour répondre aux questions.

"Cela montre (…) le genre de problèmes auxquels Deutsche Bank doit encore faire face", a-t-il déclaré. "Cela ne cadre pas avec ce que Sewing (…) a déclaré au sujet du redressement."

"À un moment donné, il serait peut-être bon qu’ils (le conseil d’administration) commencent à réfléchir à la succession", avise Filippo Alloatti, de Federated Hermes, un investisseur dans les obligations de DB. "À un moment donné, il faudra trouver un nouveau Christian Sewing."

(Avec la contribution de Francesco Canepa et Tilman Blasshofer à Francfort et Tommy Wilkes à Londres; version française Augustin Turpin)