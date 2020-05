Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les frontières de l'UE doivent rester fermées jusqu'à la mi-juin, estime Bruxelles Reuters • 08/05/2020 à 19:06









BRUXELLES, 8 mai (Reuters) - La Commission européenne a souhaité vendredi que les frontières extérieures de l'Union restent fermées jusqu'à la mi-juin pour les déplacements non-essentiels, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. La mesure entrée en vigueur à la mi-mars devait éviter la fermeture des frontières entre les 26 Etats membres de l'Espace Schengen, mais 17 ont pris des mesures diverses pour limiter les déplacements à l'étranger. "Les restrictions à la libre circulation et les contrôles aux frontières intérieures devront être levés progressivement avant que nous puissions supprimer les restrictions aux frontières extérieures et garantir l'accès à l'UE aux non-résidents pour des déplacements non-essentiels", dit Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, dans un communiqué publié vendredi. (Gabriela Baczynska, version française Jean-Philippe Lefief)

