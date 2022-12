Les Français un peu moins enclins à investir en bourse selon l’AMF

(AOF) - La sixième édition du baromètre de l'épargne et de l'investissement de l'AMF, issu d'une enquête menée par l'institut Audirep en septembre-octobre 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 personnes, laisse apparaître un changement dans la perception des Français de leur avenir financier et dans leur attrait pour la bourse. Les Français restent très attachés à l'épargne et peu enclins à prendre des risques. Ils sont près de 8 sur 10 à déclarer épargner régulièrement ou occasionnellement, et 7 sur 10 considèrent que des rendements plus élevés sont associés à un risque plus élevé.

Malgré la rémunération jugée faible des produits d'épargne garantis, 58 % des Français ne sont pas prêts à accepter un peu plus de risque sur une partie de leurs placements (contre 49 % un an plus tôt). Seuls 27 % seraient prêts à le faire dans le but de compenser les effets de l'inflation. La part des "réfractaires" au risque, qui excluent tout risque sur leurs placements, est stable par rapport à l'an dernier, à 42 % ; elle était de 50 % deux ans plus tôt. Elle atteint 59 % chez les femmes.

Dans un contexte plus incertain - la part des Français se déclarant " plutôt " ou " très confiants " dans l'évolution de leur situation économique et financière dans les douze prochains mois a chuté de dix points : (24 %) - , l'intérêt pour les placements en actions, en direct ou à travers des fonds, diminue de quatre points, à 25 %. Il reste en revanche élevé chez les détenteurs d'actions cotées en direct, à 69%. 7 Français sur 10 estiment que les placements en actions sont réservés " à des gens qui s'y connaissent suffisamment ".

La perception de la rentabilité de l'investissement en bourse reste largement positive dans l'ensemble de la population : 47% des Français estiment que les placements en actions ont été un peu, moyennement ou très rentables ces cinq dernières années. Le rendement annuel est évalué à 4,2 %, une estimation cohérente avec les performances passées de l'indice CAC 40 (+20 % au cours des cinq dernières années).

La part des Français estimant que " ce n'est pas le bon moment pour investir en actions " est passée de 26 % à 34 % en un an. Ceux détenant des actions restent plus optimistes, 31% d'entre eux estimant que c'est un bon moment pour le faire.