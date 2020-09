Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Français ont épargné près de €86 milliards en cinq mois Reuters • 04/09/2020 à 12:48









PARIS, 4 septembre (Reuters) - Les Français ont continué de mettre de l'argent de côté pendant l'été pour porter le total de l'épargne depuis le début de la crise à près de 86 milliards d'euros, montrent les chiffres publiés vendredi par la Banque de France. Le flux net d'épargne financière des ménages, soit la différence entre le flux de placements et le flux de dette, atteignait fin juillet 85,6 milliards d'euros en montant cumulé depuis mars, contre 76,2 milliards en juin, précise la banque centrale nationale. Elle précise que les dépôts bancaires ont ralenti en juillet (+15,8 milliards d'euros après +17,1 milliards en juin et +19,6 milliards en mai) mais qu'ils restent très supérieurs à leur niveau moyen des trois ans précédant le début de la crise, soit 5,9 milliards d'euros. Les crédits à l'habitat et à la consommation, eux, ont augmenté de 8,4 milliards d'euros en juillet, poursuivant le rebond entamé en mai après deux mois de baisse. Inciter les Français à relancer leurs dépenses de consommation pour stimuler l'activité des entreprises est l'un des enjeux du plan de relance de 100 milliards d'euros présenté jeudi par le gouvernement. "La consommation, elle a redémarré en mai, en juin, en juillet. Nous venons d'avoir les chiffres de la TVA pour le mois d'août, 15,5 milliards d'euros de recettes, c'est 0,7 milliard de plus qu'en août 2019. Donc c'est un chiffre très tangible pour montrer que la consommation redémarre" a ainsi déclaré vendredi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur BFMTV et RMC. (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.