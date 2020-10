Les Français ne semblent guère pressés de revenir au bureau

(AOF) - Le contexte actuel ne semble pas inciter tous les Français à retourner sur leur lieu de travail, Selon un sondage réalisé par Génie des Lieux, un cabinet de conseil en design, co-conception et réalisation d'espaces de travail, 43% des Français sont favorables à se rendre au bureau de temps en temps. 42% n'ont aucune envie d'y revenir et seulement 15% souhaitent y revenir totalement. Pour les personnes qui veulent revenir au bureau, c'est le besoin d'un retour à la normalité qui prime à plus de 78%.

Le besoin de travailler entre collègues importe à 59% des Français et celui d'échanger et d'avoir davantage de convivialité à plus de 57%.