Les Français en pleine déprime et "le pire lundi de l'année" approche

(AOF) - 72 % des Français se sentent plus déprimés que l'année dernière, selon un sondage réalisé par l'agence d'intérim QAPA.D'après l'étude, "le pire lundi de l'année", soit le troisième lundi de janvier selon le psychologue Cliff Arnall, professeur à l'université de Cardiff au Pays de Galles, influence le moral de 48 % des Français. La crise sanitaire serait la première cause déprime pour 57 % des sondés. Par ailleurs, 41 % des Français estiment que l'année 2021 sera bien pire que 2020, 34% pareille et seulement 25%... meilleure.