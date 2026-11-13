Les frais de découvert bancaire aux États-Unis ont bondi de 9 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis quatre ans, selon les données

Les banques américaines ont perçu 1,6 milliard de dollars de frais de découvert au troisième trimestre, soit une hausse de 9,4 % par rapport à la période de trois mois précédente et le montant trimestriel le plus élevé depuis quatre ans, selon les calculs de Reuters, confirmés par le fournisseur de données et d’analyses bancaires KBRA Financial Intelligence.

Les économistes ont déclaré que la hausse des frais de découvert pourrait être un signe avant-coureur d’une détérioration de la situation financière des consommateurs.

Les découverts, les problèmes de crédit des consommateurs ainsi que les coupes budgétaires et les réductions d’effectifs décidées par le président Donald Trump au sein du Bureau de protection financière des consommateurs ont constitué des thèmes de campagne pour les candidats démocrates qui ont remporté le contrôle des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat ce mois-ci.

Ces frais avaient fortement baissé sous l’ancien président Joe Biden, dont l’administration avait mis l’accent sur la protection des consommateurs.

Les démocrates ont déclaré qu’ils prévoyaient d’examiner de près la mission de surveillance et d’application de la loi du CFPB. Trump, après avoir initialement promis d’abolir le CFPB , s’est depuis efforcé de réduire au minimum les pouvoirs de l’agence, mais ses efforts se sont heurtés à un blocage devant les tribunaux .

La sénatrice Elizabeth Warren , une démocrate qui a contribué à la création du CFPB après la crise financière de 2007-2008, devrait présider la commission bancaire du Sénat.

Les recettes provenant des frais ont atteint leur plus bas niveau historique au premier trimestre 2025, lors de l’entrée en fonction de Trump, selon les calculs de Reuters. Le Congrès a alors adopté une résolution , signée par Trump en mai, abrogeant une règle du CFPB qui aurait plafonné les frais de découvert à 5 dollars par transaction, mais celle-ci n’est jamais entrée en vigueur.

Depuis lors, ces frais n’ont cessé d’augmenter , enregistrant une hausse de 23 % au cours du trimestre clos en septembre par rapport au premier trimestre complet du second mandat de Trump . Malgré cette augmentation, les frais restent bien en deçà de leurs plus hauts historiques.

Outre sa demande d’autorisation judiciaire visant à réduire les effectifs du CFPB, l’administration Trump a réorienté et revu à la baisse les priorités du CFPB en matière de surveillance du secteur. L’agence s’est détournée de domaines de surveillance clés de longue date tels que les prêts étudiants, les dettes médicales, les paiements numériques et les données des consommateurs.

“Il est impossible de dissocier les frais de découvert pratiqués par les banques de ce qui se passe au sein du CFPB”, a déclaré Adam Rust, directeur des services financiers à la Consumer Federation of America.

Le CFPB n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LA HAUSSE DES DÉCOUVERTS POURRAIT SIGNALER L'APPARITION DE PROBLÈMES DE CRÉDIT

Certains experts voient dans la hausse des frais de découvert un signe avant-coureur d’un affaiblissement de l’économie. Les salaires réels, corrigés de l’inflation, sont en baisse depuis avril, bien que les taux de défaut de paiement sur les crédits automobiles et les cartes de crédit aient peu évolué depuis environ un an, selon Moody’s Analytics .

“Je me demande si l’augmentation des découverts pourrait être un indicateur avancé de problèmes de crédit naissants”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics .

JPMorgan Chase et Wells Fargo ont facturé à elles deux 590 millions de dollars de frais de découvert au troisième trimestre , soit à peu près autant que les 20 autres plus grandes banques réunies. La hausse enregistrée par JPMorgan s’est élevée à 32 % par rapport au premier trimestre 2025, tandis que celle de Wells Fargo a atteint 17 %. Citi a supprimé les frais de découvert en 2022.

Chez Bank of America, les revenus issus des frais de découvert ont augmenté de 49 % depuis le premier trimestre 2025, mais, avec 55 millions de dollars, ils ne représentent qu’une fraction de ce que perçoivent JPMorgan ou Wells Fargo. Bank of America a réduit ses frais de découvert de 35 à 10 dollars en 2022, à la suite d’un rapport du CFPB critiquant la manière dont les grandes banques facturaient les consommateurs en cas de découvert.

JPMorgan et Wells Fargo ont toutes deux mis en place, ces dernières années, des délais de grâce et d’autres mesures visant à limiter les frais de découvert. Un porte-parole de JPMorgan a indiqué que 75 % des transactions entraînant un découvert ne donnaient lieu à aucun frais. Un porte-parole de Wells Fargo a également précisé que les trois quarts des transactions entraînant un découvert n’entraînaient pas de frais.

C’est au sein d’un certain nombre de grandes banques régionales que les frais de découvert augmentent le plus rapidement. Chez First Citizens, basée à Raleigh, en Caroline du Nord, les revenus issus des frais de découvert ont bondi de 200 % par rapport au premier trimestre 2025, ce qui représente la plus forte hausse de ces frais parmi les 50 plus grands prêteurs américains. First Citizens n’a pas répondu à notre demande de commentaires.

“Une minorité de banques tente de générer autant de revenus que possible, mais la plupart nous indiquent qu’elles ne souhaitent pas mettre en place des frais qui devront ensuite être annulés”, a déclaré J.V. Proesel, président de Moebs Services, qui conseille les banques en matière de frais bancaires. “Le message que nous adressons à nos clients est que le vent va tourner en matière de découverts, que ce soit en 2028 ou plus tard. Les régulateurs ou les législateurs vont se pencher sur cette question.”