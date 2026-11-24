Les fournisseurs de Nvidia et les start-ups asiatiques se réjouissent du retour de Huang alors que l'incertitude s'atténue

Les clients et fournisseurs NVDA.O du géant américain des puces Nvidia en Corée du Sud et à Taïwan ont salué mardi le retour de Jensen Huang au poste de directeur général, estimant que cela dissipait les incertitudes concernant les plans de développement des produits et le risque d’une réduction des investissements dans les start-ups spécialisées dans l’IA.

L’Asie abrite des entreprises clés de la vaste chaîne d’approvisionnement de Nvidia, telles que TSMC 2330.TW , Foxconn 2317.TW , Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , ainsi que des start-ups soutenues par le fabricant de puces d’IA.

"Sans Huang, le développement des produits de nouvelle génération aurait pris plus de temps", a déclaré Ahn Ki-hyun, cadre au sein de l’Association coréenne de l’industrie des semi-conducteurs.

"L’incertitude entourant les produits de nouvelle génération de Nvidia s’est dissipée."

De nombreux acteurs du secteur considéraient M. Huang comme l’un des principaux moteurs de l’essor fulgurant de l’IA: il a en effet poussé Nvidia à accélérer ses cycles de développement et incité ses fournisseurs à suivre le rythme, tout en investissant dans des entreprises prometteuses en phase de démarrage.

""Pouvez-vous aller plus vite?"", telle était la première question que posait Huang chaque fois qu’il rencontrait Chey Tae-won, le président du groupe SK, maison mère du fabricant de puces mémoire SK Hynix, a déclaré ce dernier en septembre.

DES PROJETS QUI NE REPOSENT QUE SUR DES PROMESSES

Un employé d’un fournisseur sud-coréen de puces a déclaré que le départ de Huang avait jeté le doute sur l’approche de la nouvelle direction concernant les projets précédemment convenus avec lui, d’autant plus que certains reposaient uniquement sur des accords verbaux.

"Avec le retour de M. Huang, du moins d’un point de vue des relations publiques, tant en interne qu’en externe, le message est que la stratégie de Nvidia reste inchangée", a déclaré Daniel Yu, cofondateur et directeur général de MetAI, une start-up basée à Taipei et soutenue par Nvidia.

"Cela contribuera certainement à rétablir la confiance", a ajouté M. Yu, dont l’entreprise développe des jumeaux numériques pour des projets industriels, précisant que le départ de M. Huang avait alimenté les craintes quant à l’évolution de ses relations avec Nvidia.

Un responsable d’une entreprise sud-coréenne en pourparlers pour obtenir un financement de Nvidia a déclaré que son entreprise craignait que la société américaine ne devienne plus prudente et ne réduise ses investissements dans un domaine que M. Huang avait personnellement défendu.

"Mais maintenant qu’il est de retour, je pense que l’écosystème a une chance de retrouver son élan", a déclaré ce responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il s’agit d’un sujet sensible.

LES MARCHÉS BOURSIERS SALUENT CE RETOUR

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi à l'annonce du retour de Huang, l'indice de référence taïwanais .TWII s'envolant de 9 % après avoir atteint son plus bas niveau en huit mois, tandis que le KOSPI sud-coréen bondissait de 6 %.

TSMC, le principal fabricant de puces sous contrat de Nvidia, et l’assembleur Foxconn ont tous deux bondi de près de 10 %, atteignant leur plafond quotidien.

Les fournisseurs sud-coréens de puces Samsung Electronics et SK Hynix ont également bondi, tandis que Hyundai Motor 005380.KS , qui collabore avec Nvidia sur des véhicules autonomes et un centre de données, a progressé de 10,5 %.

Les fournisseurs LG Electronics 066570.KS et Doosan 000150.KS ont quant à eux bondi respectivement de 16 % et 14 %.

Mais certains analystes ont averti que le retour de Huang n’avait guère contribué à dissiper la méfiance à l’égard de Nvidia, notamment en ce qui concerne ses liens avec la Chine et les inquiétudes soulevées à Washington.

"La controverse est loin d’être terminée", a déclaré Sunny Cheung, analyste au sein du groupe de réflexion Jamestown Foundation, basé à Washington, soulignant que les inquiétudes du Congrès risquaient d’entraîner de nouvelles enquêtes lorsque la nouvelle législature se réunira en janvier, ainsi qu’une enquête menée par le procureur général de Californie.

"Son retour ne fait pas disparaître les préoccupations en matière de sécurité nationale."

LES RESTRICTIONS SUR LES VENTES DE PUCES À LA CHINE DEVRAIENT SE MAINTENIR

Les actions chinoises ont pris du retard par rapport au puissant rebond mondial, les investisseurs pariant que le retour de Huang ne contribuerait guère à assouplir les restrictions américaines sur les ventes de puces de pointe à la Chine.

"Cette réintégration, soutenue par la Maison Blanche, lie de fait davantage Nvidia au cadre de sécurité nationale américain", a déclaré Dilin Wu, stratège de recherche chez Pepperstone à Melbourne.

"Cela pourrait se traduire par une application plus stricte des contrôles à l’exportation via les marchés intermédiaires d’Asie du Sud-Est ."

Le ministère chinois des Affaires étrangères a refusé de commenter le retour de Huang.