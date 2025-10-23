Les forts volumes de charbon d'Union Pacific lui permettent de dégager un bénéfice supérieur aux attentes, en amont de la méga-fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1 avec les détails de la fusion avec Norfolk, le commentaire du directeur général au paragraphe 8, les performances des concurrents aux paragraphes 11)

Union Pacific UNP.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à la résistance des volumes de charbon et de céréales alimentaires, dans son premier rapport de résultats depuis l'annonce d'un accord de 85 milliards de dollars pour former le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre du pays.

Les opérateurs ferroviairestels que Union Pacific bénéficient de l'optimisme entourant la demande de transport de charbon, après que le président américain Donald Trump a signé des décretsvisant à stimuler la production de charbon .

Union Pacific a déclaré que les résultats comprennent des coûts de 41 millions de dollars, soit 0,07 $ par action sur une base diluée, liés à sa fusion avec Norfolk Southern NSC.N .

Les actions d'Union Pacific étaient en baisse d'environ 1,4 % avant la cloche. L'action a augmenté de 11,4 % depuis l'annonce de la fusion jusqu'à sa dernière clôture.

L'opération, qui doit encore être approuvée par le Surface Transportation Board, a été accueillie favorablement par le président américain Donald Trump. Les entreprises prévoient de déposer une demande de fusion auprès du STB d'ici la fin du mois de janvier.

Le secteur ferroviaire est confronté à l'instabilité des volumes de fret, à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et du carburant, ainsi qu'à la pression croissante des expéditeurs sur la fiabilité des services.

Le chiffre d'affaires de son segment vrac, qui comprend les expéditions de charbon et de céréales alimentaires, a augmenté de 7 % pour atteindre 1,93 milliard de dollars au troisième trimestre.

"Bien que Union Pacific ait de bonnes opportunités de croissance, l'industrie ferroviaire sera confrontée aux défis technologiques des secteurs du transport routier et maritime", a déclaré le directeur général Jim Vena.

L'opérateur ferroviaire de la côte ouest a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 3,08 dollars par action,dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,99 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le total des recettes d'exploitation s'est élevé à 6,24 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux attentes des analystes.

La semaine dernière, la société rivale CSX a également dépassé les estimations, mais grâce à l'amélioration des volumes intermodaux et à la hausse des prix dans son segment des marchandises.