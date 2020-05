Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les forces libyennes annoncent des avancées à Tripoli Reuters • 22/05/2020 à 18:29









BENGHAZI, 22 mai (Reuters) - Les forces du gouvernement d'entente nationale (GEN) libyen reconnu par la communauté internationale ont annoncé vendredi avoir repris le contrôle de plusieurs quartiers sud de Tripoli des mains de l'armée nationale libyenne (ANL) de l'homme fort de l'est du pays, le maréchal Khalifa Haftar. L'ANL, qui a lancé en avril 2019 une offensive pour s'emparer de la capitale, où siège le GEN, a déclaré de son côté qu'elle s'était déjà retirée de ces zones dans un geste humanitaire à l'occasion du mois de jeûne du ramadan. Avec l'aide de la Turquie, les forces pro-gouvernementales ont repris le contrôle cette semaine de la base aérienne de Watiya - une prise de taille, la base était la seule de l'ANL située à proximité de la capitale - et détruisant plusieurs systèmes de défense anti-aériens. L'ANL, qui est soutenue par les Emirats arabes unis, la Russie et l'Egypte, a promis jeudi de mener une offensive aérienne en représailles. Toutes les attentions se portent désormais sur la ville de Tarhouna, la plus importante base arrière des forces de Khalifa Haftar située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Tripoli. La mission des Nations unies en Libye a indiqué qu'elle suivait la situation autour de Tarhouna avec "une très forte préoccupation", mettant en garde contre les parties contre tout acte de représailles. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a neuf ans, aucun cessez-le-feu durable n'a pu être obtenu entre les deux camps rivaux et ce en dépit des efforts déployés par l'Onu et les différentes médiations internationales. (Ayman al-Warfali, version française Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

