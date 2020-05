Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les forces d'Haftar se retirent de certains quartiers de Tripoli Reuters • 19/05/2020 à 10:48









TUNIS, 18 mai (Reuters) - Les forces du maréchal libyen Khalifa Haftar se sont retirées de certains quartiers de Tripoli dans la nuit de lundi à mardi après avoir perdu le contrôle de l'un de leurs principaux bastions dans l'ouest libyen, a annoncé un porte-parole. Selon ce dernier, l'Armée nationale libyenne (ANL) a opéré un "repositionnement sur le front en se désengageant des zones résidentielles les plus densément peuplées". Plongée dans le chaos depuis 2011, la Libye est divisée en deux camps rivaux entre le gouvernement d'entente nationale (GEN) dirigé par Fayez el Sarraj, qui siège à Tripoli et qui est reconnu par la communauté internationale, et un gouvernement parallèle soutenu par Khalifa Haftar, dans l'est du pays. Malgré les efforts déployés par l'émissaire spécial de l'Onu Ghassan Salamé - qui a démissionné début mars - et les différentes médiations internationales, aucun cessez-le-feu durable n'a pu être obtenu depuis près d'un an et le début de l'offensive d'Haftar, en avril 2019, sur Tripoli. Lundi, des forces fidèles au GEN se sont emparées de la base aérienne de Watiya, à l'ouest de Tripoli, une victoire arrachée après des semaines de combats qui prive l'ANL de son seul accès aérien près de la capitale libyenne. (Ayman al-Warfali à Benghazi et Angus McDowall à Tunis; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.