Les forces afghanes tuent 51 Taliban dans de nouvelles attaques

KABOUL, 26 janvier (Reuters) - Les forces afghanes ont lancé des attaques aériennes et terrestres lors d'une série d'opérations visant les Taliban au cours des dernières 24 heures, tuant 51 combattants dans une escalade qui semble traduire une nouvelle impasse dans les négociations de paix. Le ministère de la défense afghan a indiqué dimanche que les forces gouvernementales avaient conduit 13 offensives terrestres et 12 offensives aériennes dans neuf provinces, ajoutant que 51 "terroristes" avaient été tués, 13 blessés et 6 arrêtés. Des autorités locales de la province de Balkh dans le nord du pays ont déclaré qu'au moins trois femmes et quatre enfants étaient morts dans les frappes aériennes, ce qui a provoqué des manifestations en face des bureaux du gouverneur de la province. Le gouvernement a promis de dépêcher une équipe afin de déterminer si des civils avaient effectivement été tués dans ces frappes. Le retour des hostilités intervient au moment où les représentants des Etats-Unis et des Taliban à Doha font une pause de deux jours afin de mener des consultations en vue de surmonter les récents obstacles apparus dans les discussions, a déclaré une source au fait du processus. Les négociations entre les deux parties ont débuté l'an dernier à Doha mais elles ont été interrompues à au moins deux reprises après des attaques de Taliban contre des membres de l'armée américaine en septembre et décembre. (Abdul Qadir Sediqi avec Matin Sahak, version française Gwénaëlle Barzic)

