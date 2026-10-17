Les fonds spéculatifs mondiaux ont été durement touchés par la vague de ventes liée à l'IA cette semaine ; les gestionnaires asiatiques enregistrent les pertes les plus importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Apporte des éléments de contexte sur la chute des titres liés à l'IA et les dernières observations tirées du rapport de Goldman)

* Les fonds long-short fondamentaux mondiaux ont perdu 2,9 % au cours de la semaine se terminant le 15 octobre

* Les gestionnaires spécialisés dans les actions asiatiques ont perdu 6,8 % au cours de la première quinzaine d'octobre

par Summer Zhen et Anirban Sen

Les hedge funds mondiaux ont subi de lourdes pertes cette semaine après avoir été malmenés par le dénouement brutal d’une vague de positions sur l’IA, les fonds axés sur l’Asie étant les plus durement touchés.

Les investisseurs remettent de plus en plus en question la capacité des dépenses massives dans l’IA à porter leurs fruits à court terme, alors que l’inflation élevée maintient les coûts d’emprunt à un niveau élevé. Wall Street a clôturé la semaine en forte baisse vendredi, les valeurs technologiques liées à l’IA, notamment CoreWeave CRWV.O et Broadcom, subissant une nouvelle pression, tandis qu’une flambée des cours du pétrole a effrayé les traders à l’approche du week-end.

CoreWeave a été l’une des principales victimes de la dernière vague de ventes, les obligations de cet opérateur de centres de données ayant fortement chuté cette semaine, poussant les rendements au-delà de 15 %.

Les fonds fondamentaux mondiaux « long-short », ou « stock pickers », ont enregistré des pertes chaque jour cette semaine, a indiqué la division de courtage de Goldman Sachs dans une note adressée à ses clients, les pertes pour la semaine se terminant le 15 octobre s’élevant à 2,9 %. Depuis le début de l’année, ils affichent toutefois un gain de 14,3 %.

“Suite à un fort dénouement des positions sur l’IA mercredi et d’une semaine sur l’autre, les actions mondiales ont de nouveau fait l’objet de ventes nettes hier (jeudi), bien qu’à un rythme nettement plus lent, sous l’effet d’un dénouement continu des positions à risque, les ventes de positions longues dépassant les rachats de positions courtes. En dollars, l’activité mondiale de dénouement des positions d’hier — ventes de positions longues et rachats de positions courtes combinés — a représenté environ la moitié de ce que nous avons observé mercredi,” a indiqué Goldman dans sa note vendredi.

Goldman a ajouté que les valeurs mondiales du secteur de l’IA ont été vendues collectivement par les gestionnaires de fonds long-short pendant six séances consécutives.

Jeudi, les hedge funds, toutes stratégies confondues, ont fortement reculé, les gestionnaires spécialisés dans la sélection de titres enregistrant une perte de 0,9 % à l’échelle mondiale. Parmi eux, les gestionnaires axés sur l’Asie ont reculé de 2,6 %, tandis que les fonds axés sur les technologies ont perdu 2,0 %.

Les gestionnaires systématiques « long-short » mondiaux et les fonds multi-stratégies ont également reculé d’environ 1 %.

Les chiffres de l’inflation américaine publiés cette semaine, plus élevés que prévu, qui ont renforcé les anticipations de nouvelles hausses des taux, ont également alimenté la vague de ventes sur les titres des semi-conducteurs et de la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

“Depuis le début de la pandémie jusqu’à fin 2025, ces trois grandes stratégies n’avaient jamais enregistré une baisse supérieure à 80 points de base le même jour,” a indiqué Goldman Sachs dans une note publiée jeudi, ajoutant que cela s’était déjà produit à trois reprises cette année, le 4 février, le 28 juillet et le 15 octobre.

Les marchés fortement exposés aux semi-conducteurs ont été les plus touchés par cette vague de ventes. L’indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 8 % pour clôturer jeudi à son plus bas niveau depuis six mois, tandis que les actions taïwanaises ont également perdu plus de 3 %.

Les gestionnaires spécialisés dans les actions asiatiques ont perdu 6,8 % au cours de la première moitié de ce mois et ont effacé plus de la moitié des gains enregistrés depuis leur pic de fin juin, alors qu’ils affichaient une hausse de plus de 40 % depuis le début de l’année, selon Goldman Sachs.