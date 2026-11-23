Les fonds spéculatifs enregistrent leur pire semaine depuis avril 2025, ce qui déclenche un mouvement de repli défensif

Les analystes de JPMorgan, dirigés par John Schlegel, ont déclaré qu'ils attendaient de voir s'il y aurait une capitulation plus généralisée, le niveau des positions restant supérieur aux seuils indiquant un effondrement plus sévère. (crédit : Boursorama / image générée par IA)

par Summer Zhen et Anirban Sen

Les hedge funds mondiaux ont perdu plus de 3 % au cours de la semaine qui s'est terminée le 20 novembre, dans un contexte de vente massive menée par le secteur technologique, leur plus forte baisse depuis avril 2025, lorsque les marchés avaient été frappés par des turbulences liées aux droits de douane, selon une note client publiée vendredi par JPMorgan .

Cela a aggravé la perte moyenne des fonds spéculatifs pour le mois de novembre à 4 %, a indiqué la banque, accélérant ainsi une réduction générale des risques de la part des gestionnaires de fonds.

Les actions des semi-conducteurs et d'autres titres liés à l'IA ont été massivement vendues, les investisseurs réévaluant le potentiel de rentabilité de ce secteur à la suite de la crise de NVDA.O chez Nvidia, figure de proue de l'IA, et des débuts volatils d'Anthropic sur le Nasdaq.

Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a chuté de 10 % la semaine dernière , enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020 et passant en territoire négatif sur l'année. Nvidia a chuté de 23 % sur la semaine.

En Asie, l'indice boursier taïwanais .TWII a plongé de 17,5 % la semaine dernière, enregistrant sa pire semaine depuis plus de trois décennies, tandis que le Kospi coréen .KS11 a chuté de 8 %.

« Les hedge funds ont connu des difficultés face à la récente flambée de la volatilité des marchés boursiers », a déclaré Goldman Sachs dans une note consacrée aux hedge funds.

Ces fonds ont réduit leurs expositions et abaissé leur effet de levier de manière agressive, leurs « expositions nettes longues/courtes sur actions atteignant désormais des niveaux comparables à ceux d'avril 2025, soit les plus bas depuis la période pré-COVID », a précisé Goldman Sachs, sur la base d'une analyse des portefeuilles de 1.001 fonds spéculatifs détenant des positions d'une valeur de 5.100 milliards de dollars.

À mesure que la tendance liée à l'IA s'essouffle, les actions non liées à l'IA sont apparues comme les nouvelles vedettes, les gestionnaires de fonds se tournant vers les secteurs de la finance, de la consommation discrétionnaire et de l'industrie, a ajouté Goldman Sachs.

Les analystes de JPMorgan ont indiqué que ce virage défensif a également poussé les positions des hedge funds sur les titres américains de la distribution et du commerce de détail des biens de consommation de base à des niveaux historiquement élevés, tandis que le secteur de la santé a attiré d'importants afflux de capitaux.

Malgré tout, les banques d'investissement estiment que la vague de ventes n'est peut-être pas encore terminée.

Les analystes de JPMorgan, dirigés par John Schlegel, ont déclaré qu'ils attendaient de voir s'il y aurait une capitulation plus généralisée, le niveau des positions restant supérieur aux seuils indiquant un effondrement plus sévère.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)