Les fonds obligataires à échéance : une bonne affaire pour sécuriser des rendements intéressants ? information fournie par Boursorama • 18/11/2026 à 15:02









Les fonds obligataires à échéance séduisent de nombreux épargnants grâce à leur horizon défini et à la visibilité qu'ils offrent sur plusieurs années. Derrière cette apparente simplicité subsistent toutefois des risques liés au crédit, à la diversification des portefeuilles et aux frais de gestion, qui peuvent réduire la performance finale. Entre fonds traditionnels et nouveaux ETF obligataires à échéance à faible coût, les investisseurs disposent désormais de plusieurs solutions pour rechercher du rendement. L'analyse de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar,

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