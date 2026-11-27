Les fonds d'actions américains enregistrent leurs plus importantes sorties de capitaux depuis 11 semaines, sous l'effet de la chute du secteur technologique

Les fonds d'actions américains ont enregistré leurs plus importantes sorties de capitaux depuis près de trois mois au cours de la semaine qui s'est terminée le 25 novembre, sous l'effet d'une vague de ventes de titres technologiques dans un contexte d'incertitude quant aux rendements des investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle et des commentaires restrictifs des responsables de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont retiré 30,57 milliards de dollars nets des fonds d'actions américains au cours de la semaine, soit le montant le plus élevé depuis le 9 septembre, selon les données de LSEG Lipper.

La vague de ventes de titres technologiques s’est accentuée la semaine dernière, les investisseurs s’interrogeant sur les rendements potentiels du développement de l’IA.

« Nous estimons que le chiffre d’affaires global des modèles et applications d’IA devra croître d’au moins 750 % au cours des quatre prochaines années pour que le secteur génère un rendement suffisant justifiant les dépenses cumulées », a déclaré jeudi Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans une note.

« Nous maintenons une opinion neutre sur les actions mondiales et américaines. »

Les fonds sectoriels américains ont enregistré des sorties nettes de 12,41 milliards de dollars, soit le plus important retrait hebdomadaire depuis le 24 juin, sous l’impulsion des fonds technologiques, de la santé et industriels, avec des sorties nettes s’élevant respectivement à 9,27 milliards, 2,36 milliards et 2,26 milliards de dollars.

Les fonds américains multi-capitalisations, grandes capitalisations, moyennes capitalisations et petites capitalisations ont affiché des sorties nettes hebdomadaires de 3,4 milliards de dollars, 2,72 milliards de dollars, 2,71 milliards de dollars et 952 millions de dollars, respectivement.

La pression à la vente sur les fonds obligataires s’est atténuée au cours de la semaine, les investisseurs ayant retiré 649 millions de dollars nets, contre des ventes nettes de 5,59 milliards de dollars la semaine précédente.

Les fonds de qualité « investment grade » à échéance courte à moyenne ont enregistré des sorties nettes de 6,51 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis le 9 avril 2025. Les fonds obligataires nationaux imposables généraux ont également connu des sorties hebdomadaires de 897 millions de dollars, tandis que les fonds d’État et du Trésor à échéance courte à moyenne ont attiré un montant net de 5,21 milliards de dollars.

Les fonds monétaires ont enregistré un retrait net de 18,15 milliards de dollars pour la troisième semaine consécutive.