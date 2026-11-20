Les investisseurs ont acheté des fonds d'actions américains pour la troisième semaine consécutive au cours de la semaine s'achevant le 18 novembre, soutenus par des fondamentaux solides en matière de bénéfices et par le ralentissement des cours du pétrole brut, malgré une récente flambée de la volatilité des marchés et une incertitude croissante concernant le commerce lié à l'IA.

Ils ont acheté pour 45,71 milliards de dollars nets de fonds d’actions américains, enregistrant ainsi leur plus important achat net hebdomadaire depuis le 23 septembre, selon les données de LSEG Lipper.

Les investisseurs en fonds sont restés optimistes quant à la solidité des résultats du troisième trimestre, malgré les inquiétudes liées au commerce de l’IA. Les dépenses importantes et les anticipations d’une surveillance plus stricte ainsi que d’un ralentissement de l’expansion des centres de données après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat ont pesé sur les valeurs technologiques.

Avec environ 94 % des entreprises américaines à grande et moyenne capitalisation ayant publié leurs résultats à ce jour, les bénéfices ont progressé de 40,2 % par rapport à l’année précédente, tandis que le secteur technologique a affiché une croissance de 65 %, selon les données de LSEG portant sur 1 921 entreprises.

“Nous ne pensons pas que l’expansion économique, le cycle des bénéfices des entreprises ou la dynamique structurelle des investissements dans l’IA aient pris fin”, a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans une note.

“Notre scénario de base pour 2027 reste celui d’une croissance économique proche de la tendance, d’une hausse des bénéfices des entreprises, d’une poursuite de la croissance des investissements dans l’IA et d’un ralentissement de l’inflation en fin d’année.”

Les fonds américains à grande capitalisation ont attiré 31,7 milliards de dollars au cours de la semaine, leur plus importante entrée de capitaux depuis huit semaines. En revanche, les fonds à moyenne et petite capitalisation ont enregistré des sorties de capitaux de 1,15 milliard et 535 millions de dollars, respectivement.

Parmi les fonds sectoriels, les fonds technologiques ont attiré 10,3 milliards de dollars, leur plus importante entrée de capitaux depuis le 16 juin. Les fonds des secteurs industriel et financier ont quant à eux enregistré des sorties notables de 1,23 milliard et 884 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont enregistré leur première sortie hebdomadaire en quatre semaines, les investisseurs ayant retiré un montant net de 5,58 milliards de dollars.

Les fonds d’État et du Trésor américain à long terme ainsi que les fonds à haut rendement ont enregistré des sorties de capitaux de 2,64 milliards de dollars et 2,31 milliards de dollars, respectivement. À l’inverse, les fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme ont attiré 1,27 milliard de dollars, tandis que les fonds de participation à des prêts ont reçu 859 millions de dollars.

Par ailleurs, les fonds monétaires ont enregistré 19,12 milliards de dollars de retraits, marquant ainsi une deuxième semaine consécutive de sorties de capitaux.