Les fonds d'actions américains enregistrent des entrées de capitaux pour la deuxième semaine consécutive

Les fonds d'actions américains ont enregistré des entrées de capitaux pour la deuxième semaine consécutive au cours de la période de sept jours s'achevant le 11 novembre, selon les données publiées, les perspectives de CoreWeave ayant apaisé les inquiétudes concernant les dépenses du secteur technologique financées par l'endettement.

Les investisseurs ont injecté 6,6 milliards de dollars nets dans les fonds d’actions américains au cours de la semaine, même si ce montant est inférieur d’environ 56 % aux 14,97 milliards de dollars enregistrés la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

CoreWeave CRWV.O a déclaré mardi qu'elle prévoyait de devenir rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028, grâce à une forte demande et aux engagements de ses clients.

La société était devenue le point de mire des inquiétudes concernant une "bulle de l’IA", dans un contexte de craintes liées à son endettement important pour la construction de centres de données.

Les fonds américains à grande capitalisation ont attiré 11,64 milliards de dollars nets, leur plus haut niveau en quatre semaines, tandis que les fonds à moyenne et petite capitalisation ont enregistré des sorties nettes de 2,44 milliards et 1,02 milliard de dollars, respectivement.

Les investisseurs ont retiré 2,49 milliards de dollars nets des fonds sectoriels, ce qui représente la plus forte sortie hebdomadaire depuis quatre semaines, les fonds des secteurs de l’industrie, des services de communication et des services publics étant les plus touchés, avec des pertes respectives de 984 millions, 811 millions et 802 millions de dollars.

La demande pour les fonds obligataires américains s’est refroidie pour atteindre son plus bas niveau depuis trois semaines, avec des entrées nettes hebdomadaires de 573 millions de dollars.

Les fonds obligataires généraux nationaux imposables ont attiré 2,13 milliards de dollars pour la huitième semaine consécutive, tandis que les fonds "investment grade" à court et moyen terme et les fonds d’État et du Trésor à plus longue durée ont enregistré des sorties de capitaux de 950 millions et 949 millions de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires ont enregistré 38,49 milliards de dollars de sorties, après une entrée nette de 118,62 milliards de dollars la semaine précédente.