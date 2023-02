Les fonds 123 IM financent l’acquisition de trois campings avec Vacances Camping Paradis

Depuis sa création, la société de gestion 123 IM a toujours conservé le même objectif : rendre accessible le capital investissement aux investisseurs privés et accompagner des entrepreneurs français qui répondent aux grands enjeux de demain (santé, logement, transition énergétique, tourisme).

Les établissements disposent d'une localisation attractive et d'un emplacement de qualité. Ils présentent de nombreux leviers de croissance et un fort potentiel de développement.

Ces actifs disposent d'un total de 822 emplacements et d'infrastructures de qualité. Les campings seront opérés par le groupe Vacances Camping Paradis.

(AOF) - Les Fonds 123 IM viennent de faire l’acquisition de trois campings pour un investissement total de 11 millions d'euros aux côtés d’un nouveau partenaire : Vacances Camping Paradis. Les actifs financés d’une valeur d’entreprise total comprise entre 15-30 millions d'euros sont situés à la Tranche-sur-Mer en Vendée ; à Anduze dans le Gard et à Landudec dans le Finistère.

