Les fonctionnaires fédéraux peuvent télécharger TikTok sur leurs appareils de service, selon le ministère de la Justice

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Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi que les fonctionnaires fédéraux pouvaient désormais télécharger l'application de vidéos courtes TikTok sur leurs appareils de service.

Une loi de 2022 interdisait aux fonctionnaires fédéraux d'utiliser l'application sur les appareils du gouvernement pour des raisons de sécurité nationale, mais un avis du ministère publié vendredi précise que cette interdiction ne s'applique plus, en invoquant un accord conclu par ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, visant à transférer le contrôle des données des utilisateurs américains de l'application et de ses opérations à la coentreprise TikTok USDS, accord qui a été finalisé en janvier.