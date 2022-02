Les flux “entrants” et “sortants” des ETF à revenu fixe en 2022

Sepuis le début de l'année, les ETF à revenu fixe ont enregistré des sorties de 7,77 milliards de dollars, dont 11,57 milliards de dollars expédiés par les ETF en Amérique.

Alors que les investisseurs passent en mode “risk-off” et recherchent le rendement dans un contexte de pression inflationniste, les ETF à revenu fixe peuvent avoir la cote ou non, en fonction des mesures que prendront les banques centrales comme la Fed pour repousser une forte hausse des prix à la consommation. Alors que la plupart des taux nominaux ont augmenté, les taux réels sont largement restés en territoire négatif, ce qui rend les placements à revenu fixe moins attrayants pour certains investisseurs. Depuis le début de l’année, les ETF à revenu fixe ont enregistré des sorties de 7,77 milliards de dollars, dont 11,57 milliards de dollars expédiés par les ETF en Amérique. Par ailleurs, les ETF à revenu fixe en Europe et dans la région Asiatique-Pacifique ont reçu 2,28 milliards de dollars et 1,37 milliard de dollars respectivement sur la même période.

Parmi les perdants en Amérique, on trouve iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG, -$4,014 million), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD, -$3,889 million), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT, -$3,581 million), iShares TIPS Bond ETF (TIP, -$3,273 million), Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV, -$2,428 million), SPDR Barclays High Yield Bond ETF (SSG4, -$2,059 million), et X-trackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLD, -$1,410 million).

Les bénéficiaires sont iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB, $2,236 million), Vanguard Total International Bond ETF (BNDX, $1,456 million), Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $1,369 million), Vanguard Long-Term Government Bond ETF (BLV, $1,239 million), iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT, $1,200 million), SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL, $1,169 million), iShares Short Treasury Bond ETF (SHV, $1,081 million), et SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL, $ 978 million).

En Europe, iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC, -$722 million), iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (JPEA, -$700 million), iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTA, -$566 million), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAA, -$498 million), Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE, -$395 million), Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (TIPH, -$362 million), et iShares $ TIPS UCITS ETF (ITPS, -$332 million) ont enregistré les sorties les plus importantes.

Par ailleurs, SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU, 1,373 million), iShares $ Corp Bond UCITS ETF (LQDE, $592 million), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGH, $490 million), iShares China CNY Bond UCITS ETF (CYBU, $484 million), et Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (TREX, $472 million) ont été parmi les plus grands récepteurs de flux.

En partenariat avec iShares et Jane Street, Trackinsight a lancé l’Observatoire des titres à revenu fixe . Cette chaîne apporte des analyses, des données et des outils dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision lorsque vous choisissez des ETF à revenu fixe.