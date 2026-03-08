 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les files d'attente atteignent trois heures dans certains aéroports américains en raison de l'augmentation des absences des agents de sécurité
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 20:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les files d'attente pour les contrôles de sécurité ont atteint jusqu'à trois heures dans certains aéroports dimanche, alors que les absences de l'administration de la sécurité des transports augmentent pendant la fermeture partielle du gouvernement et que les voyages de vacances de printemps aux États-Unis se multiplient.

L'aéroport Hobby de Houston a enregistré dimanche des files d'attente de 3,5 heures en moyenne.

Le financement du département de la sécurité intérieure a été interrompu le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application des lois sur l'immigration exigées par les démocrates. Le financement opérationnel de plusieurs agences gouvernementales, dont la TSA, a donc été interrompu, ce qui a eu pour effet de priver de salaire environ 50 000 agents de contrôle de la sécurité dans les aéroports de la TSA.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bombardements sur Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 08.03.2026 20:58 

    Voici les derniers événements dimanche, neuvième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Un septième militaire américain mort dans la guerre contre l'Iran Un septième militaire américain est mort dans la guerre contre l'Iran, "décédé des suites de ses blessures" subies ... Lire la suite

  • La Française Cécile Hernandez sur le podium après son titre paralympique en snowboard cross, le 8 mars 2029 à Cortina d'Ampezzo (Italie) ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Jeux paralympiques: Cécile Hernandez, l'or du plaisir partagé
    information fournie par AFP 08.03.2026 20:36 

    En larmes au moment d'enlacer sa fille, venue célébrer son deuxième titre paralympique d'affilée en snowboard cross, la Française Cécile Hernandez a vécu dimanche un rêve double à Cortina. Regard tourné en permanence vers l'adolescente de 18 ans, la snowboardeuse ... Lire la suite

  • Une manifestante tient une pancarte sur laquelle on peut lire "Foutez-nous la paix" lors d'une marche marquant la Journée internationale des droits des femmes, à Toulouse, en Haute-Garonne, le 8 mars 2025 ( AFP / Ed JONES )
    Droits des femmes: manifestations partout en France, Gisèle Pelicot et sa fille à Paris
    information fournie par AFP 08.03.2026 20:26 

    "Partout, les femmes luttent", "Gisèle PeliQueen": des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche en France, dont Gisèle Pelicot et Caroline Darian à Paris, pour défendre les droits des femmes, dénoncer les violences sexuelles et la montée du conservatisme. ... Lire la suite

  • Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris
    Lecornu demande un contrôle accru des prix du carburant
    information fournie par Reuters 08.03.2026 20:20 

    ‌Le Premier ministre français, ​Sébastien Lecornu, a demandé une multiplication des contrôles pour éviter ​une hausse abusive des prix ​du carburant liée ⁠à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran ‌et ses conséquences. "La guerre au Moyen-Orient ne peut ​pas ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank