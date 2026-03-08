Les files d'attente atteignent trois heures dans certains aéroports américains en raison de l'augmentation des absences des agents de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les files d'attente pour les contrôles de sécurité ont atteint jusqu'à trois heures dans certains aéroports dimanche, alors que les absences de l'administration de la sécurité des transports augmentent pendant la fermeture partielle du gouvernement et que les voyages de vacances de printemps aux États-Unis se multiplient.

L'aéroport Hobby de Houston a enregistré dimanche des files d'attente de 3,5 heures en moyenne.

Le financement du département de la sécurité intérieure a été interrompu le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application des lois sur l'immigration exigées par les démocrates. Le financement opérationnel de plusieurs agences gouvernementales, dont la TSA, a donc été interrompu, ce qui a eu pour effet de priver de salaire environ 50 000 agents de contrôle de la sécurité dans les aéroports de la TSA.