Les feux sont au vert pour les titres européens de valeurs

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de titres européens de valeurs, (ayant un bas ratio cours du marché et valeur comptable) ont connu une session de marché positive ce vendredi avec des flux entrants sur la journée à hauteur de $+73,11M ainsi qu'une performance journalière positive de +1,10%. Cela ramène la performance cumulée sur les 30 derniers jours à 0.84%. Depuis le début de l'année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +21,84%. Les investisseurs voient un potentiel sur le long terme avec ce genre de titres qui ont tendance à s'échanger en deçà de leur valeur intrinsèque. Depuis fin octobre les investisseurs ont augmenté leur exposition au segment avec plus de $750M de nouvelles parts crées via le marché primaire.25 fonds répliquant les performances de 17 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $3,5Mds.

