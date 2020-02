Les feux sont au vert pour les obligations de long terme américaines

Les indices d'obligations gouvernementales de long terme américaines ont profité d'une bonne session de marché hier ainsi qu'une performance journalière positive.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices d'obligations gouvernementales de long terme américaines, regroupés dans le segment TrackInsight "Obligations US 20 ans et plus" ont profité d'une bonne session de marché hier avec $+64,36M de nouvelles parts créées sur le marché primaire ainsi qu'une performance journalière positive à +1,02%. Il s'agit là de la cinquième session consécutive enregistrant une collecte. Cela amène la performance cumulée depuis le début de l'année à +7,27%. Les investisseurs ont augmenté leur exposition au segment avec $1,4Mds de nouvelles parts sur la même période. 12 fonds répliquant les performances de 3 indices sont inclus pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $24,32Mds.

