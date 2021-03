Les femmes doivent faire partie de la reprise pour l'intérêt de tous, prévient Columbia Threadneedle

Les femmes ont été particulièrement touchées puisque leur participation au marché du travail a chuté à 57%, son niveau le plus bas depuis 1988. Il ne faut pas que cette situation perdure. Les femmes doivent faire partie intégrante de la reprise économique. Les laisser sur le carreau ne portera pas seulement préjudice aux marchés, mais aussi aux familles et à la société dans son ensemble, conclut la gérante.

Pour Melda Mergen, la main-d'œuvre va jouer un rôle significatif dans la reprise économique. Aux Etats-Unis, le chômage a atteint des sommets en 2020 et devrait selon elle rester élevé pendant encore un moment dans certains secteurs.

Le chemin menant à la création d'infrastructures pour la distribution et l'administration des vaccins dans le monde sera semé d'embûches, et les marchés y réagiront.

Selon elle, l'innovation et le développement de produits vont augmenter dans des domaines tels que l'e-commerce, la numérisation, le partage de données et la santé.

Les entreprises affichant un bilan solide, des parts de marché importantes et un avantage concurrentiel significatif rebondiront rapidement une fois que la demande latente des consommateurs et des entreprises se manifestera.

Selon Melda Mergen, deputy global head of Equities, nous nous trouvons au cœur d'une rotation cyclique globale du marché qui suit le rythme de la campagne de vaccination.

(AOF) - Afin de célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars, plusieurs gérantes de Columbia Threadneedle évoquent les perspectives de leur catégorie d'actifs et s'expriment sur la situation générale des femmes et sur les avancées réalisées en faveur de la diversité des genres.

