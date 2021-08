Les familles Pizzorno-Devalle et Petithuguenin engagent un partenariat stratégique long terme

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'investissement de Paprec vise à doter le groupe d'un nouvel actionnaire long terme, capable de l'accompagner dans son développement au travers d'expertises communes, dans une dynamique de partenariat avec l'équipe dirigeante de la société et les actionnaires familiaux.

(AOF) - Dans le cadre des réflexions stratégiques engagées pour Pizzorno, les dirigeants du groupe et son principal actionnaire ont annoncé leur association avec le groupe Paprec. Afin de renforcer leurs liens, la famille Petithuguenin, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir 20% du capital de la société Pizzorno Environnement auprès des actionnaires familiaux majoritaires. Ce projet de partenariat s'accompagne de la mise en place d'un pacte d'actionnaires vis-à-vis de Pizzorno Environnement.

