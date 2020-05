Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les familles Arnault et Lagardère s'associent dans Lagardère Capital & Management Reuters • 25/05/2020 à 08:18









PARIS, 25 mai (Reuters) - Les familles Arnault et Lagardère ont annoncé lundi leur rapprochement dans Lagardère Capital & Management (LCM), la société holding d'Arnaud Lagardère. "À l'issue d'une augmentation de capital et de l'achat de titres, Groupe Arnault détiendra une participation d'environ un quart du capital de LCM", ont-elles indiqué dans un communiqué. LCM regroupera la détention de la société Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA, et la participation de 7,26 % dans Lagardère SCA, est-il précisé. Les groupes familiaux de Bernard Arnault et Arnaud Lagardère agiront de concert vis-à-vis de Lagardère SCA, est-il encore indiqué. (Blandine Hénault)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +0.08% LAGARDERE Euronext Paris +6.87%