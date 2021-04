Les faillites ont reculé de 14% dans le monde en 2020

(AOF) - Malgré la profonde récession provoquée par la pandémie de Covid-19 l'année dernière, le pic attendu des faillites mondiales ne s'est pas produit, observe l'assureur crédit Atradius. Au niveau mondial, le nombre de faillites a diminué d'environ 14% en 2020. Certaines des plus grandes économies européennes, à savoir l'Espagne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont enregistré des baisses de 14%, 17%, 40% et 27%.

Deux facteurs expliquent ce repli. Premièrement, de nombreux pays ont apporté des modifications à leur régime des faillites, afin de protéger les entreprises.

Deuxièmement, les gouvernements du monde entier ont pris des mesures fiscales pour contrer les effets économiques négatifs de la pandémie et soutenir les petites entreprises, en particulier.