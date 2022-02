Les faillites d'entreprises françaises en repli de 7% à fin janvier

(AOF) - À fin janvier 2022, le nombre cumulé de défaillances d'entreprises sur un an (entre février 2021 et janvier 2022) s'élève à 27 792, a révélé la Banque de France dans une étude. Ce chiffre marque un recul du nombre de défaillances de 7% par rapport à celui enregistré entre février 2020 et janvier 2021. Ce recul s'observe pour la majorité des secteurs, y compris ceux les plus touchés par les mesures de restrictions liées à la situation sanitaire, dont notamment l'hébergement restauration (-31,2%), mais aussi l'industrie (-8%) et le commerce (-6,3%).

Malgré l'abandon progressif des dispositifs de soutien - une partie des mesures étant reconduites dans le plan de sortie de crise - les chiffres de défaillances en début de 2022 restent globalement inférieurs à ceux observés en 2019 et 2020.

"Il n'y a pas à ce stade signe d'une vague de faillites à venir", ajoute la Banque de France.