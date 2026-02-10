Les faibles prévisions de bénéfice de base ajusté de Lyft et la perte surprise en 2025 font chuter les actions

Le conseil d'administration de Lyft approuve un rachat d'un milliard de dollars

Le bénéfice de base ajusté du 4ème trimestre a augmenté de 37%, dépassant les attentes

Les intempéries hivernales affectent les prévisions de Lyft pour le 1er trimestre

Lyft annonce une perte d'exploitation surprise pour 2025

Lyft LYFT.O a prévu un bénéfice de base ajusté du premier trimestre inférieur aux attentes mardi, touché par les conditions météorologiques hivernales sévères aux États-Unis, les pressions saisonnières sur les coûts, et a affiché une perte d'exploitation surprise pour 2025, envoyant ses actions en baisse de 15% dans les échanges après les heures de bureau.

Les prévisions marquent un revers pour le retour en force du fournisseur de services de transport en commun, alimenté par une année d'amélioration de la croissance des réservations, de marges plus élevées et d'expansion dans de nouvelles régions, et éclipsent également un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Les perspectives de bénéfice ajusté plus faibles reflètent l'impact de la tempête hivernale Fern, qui a perturbé les déplacements dans une grande partie des États-Unis, en particulier sur la côte Est, tandis que les pressions saisonnières sur les coûts ont également pesé sur les projections.

Lyft a déclaré une perte d'exploitation de 188,4 millions de dollars en 2025, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice de 33,3 millions de dollars, selon les données de Visible Alpha.

L'entreprise prévoit un bénéfice de base ajusté de 120 à 140 millions de dollars pour le premier trimestre, inférieur aux estimations de 139,4 millions de dollars.

"Uber, le principal concurrent de Lyft, augmente ses bénéfices beaucoup plus rapidement que Lyft. La croissance du BPA d'Uber est de 20 % alors que celle de Lyft n'est que de 13,7 %", a déclaré Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

"En outre, les primes d'assurance des trajets augmentent en raison des lois californiennes sur la syndicalisation des chauffeurs, ce qui réduit les marges de Lyft."

Lyft a prévu des réservations brutes de 4,86 milliards de dollars à 5 milliards de dollars, le point médian étant largement conforme aux attentes.

DES PARTENARIATS SOLIDES AU SERVICE DE L'ENTREPRISE

Néanmoins, le quatrième trimestre a été le plus rentable jamais enregistré par l'entreprise, grâce à un engagement plus fort des passagers et à un mélange croissant de modes de transport à plus forte valeur ajoutée.

Le chiffre d'affaires du trimestre de décembre s'est élevé à 1,59 milliard de dollars, après une baisse de 168 millions de dollars due à des changements et à des règlements juridiques, fiscaux et réglementaires.

Lyft a généré 1,12 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible en 2025, au-dessus des estimations de 993,4 millions de dollars, et a déclaré un bénéfice de base ajusté de 154,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes de 147,1 millions de dollars, selon LSEG.

La croissance a été stimulée par l'expansion en Europe, l'offre de véhicules haut de gamme et de plus grande taille, ainsi que par des partenariats.

Environ un quart des trajets effectués par Lyft au quatrième trimestre étaient liés à un partenariat, y compris une forte dynamique de son association avec DoorDash DASH.O .