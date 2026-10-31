Les factures d'électricité et les centres de données placent les services publics sous les feux de la rampe, fait rare lors des élections de mi-mandat aux États-Unis

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* Aux États-Unis, les factures d'électricité ont augmenté de 10 % depuis 2024, dépassant largement l'inflation

* Certains États abritant des centres de données ont connu une hausse des tarifs bien plus importante

* Les candidats des deux partis s'engagent à maîtriser les tarifs de l'électricité

par Laila Kearney

Les prix de l’électricité aux États-Unis étaient passés inaperçus lors des précédentes élections nationales, mais ils sont devenus un enjeu politique majeur lors des élections de mi-mandat de cette année, les Américains étant de plus en plus mécontents de la hausse de leurs factures d’électricité et des accords conclus en faveur des centres de données, grands consommateurs d’énergie.

À l’échelle nationale, selon les données de l’Energy Information Administration, les prix de l’électricité pour les particuliers ont augmenté de plus de 10 % depuis 2024 , année où le président Donald Trump a été élu et où les républicains ont obtenu la majorité dans les deux chambres du Congrès américain. La hausse des prix de l’électricité a dépassé celle des coûts des autres biens et services.

Les factures d’électricité ont augmenté encore plus rapidement dans les États clés sur le plan politique que sont l’Ohio, le Michigan et la Pennsylvanie, qui sont également des pôles d’implantation privilégiés pour les nouveaux centres de données. Dans certains cas, les factures d’électricité ont grimpé en flèche, atteignant un niveau trois fois supérieur au taux d’inflation.

De nombreux responsables politiques en lice cette année pour les plus hautes fonctions au sein des assemblées législatives des États à travers le pays se sont prononcés en faveur d’une répression à l’encontre des services publics. Certains ont proposé de geler les hausses des tarifs des services publics et de réduire considérablement les rendements garantis, des mesures qui pourraient avoir des conséquences considérables pour le secteur des services publics du pays.

"Ce pourrait être la première élection où les services publics, et plus particulièrement l’électricité, occuperont une place prépondérante dans les élections de mi-mandat", a déclaré Charles Hua, directeur exécutif de PowerLines, une association à but non lucratif qui milite en faveur d’une réforme de la politique des services publics au profit des consommateurs. "Cela s’explique en partie par le fait que les factures d’électricité des particuliers n’ont cessé d’augmenter, et qu’ils ne voient pas de fin à cette tendance."

Les services publics sont fortement réglementés. Les autorités de régulation des États doivent généralement approuver les demandes des services publics visant à investir dans le réseau et à récupérer ces coûts par le biais d’augmentations tarifaires. Les régulateurs fixent également le rendement sur capitaux propres que les services publics peuvent tirer de leurs investissements dans le réseau.

Cette année, les services publics sont en passe d’égaler le niveau record de 31 milliards de dollars atteint l’année dernière en demandes d’augmentation tarifaire adressées aux autorités de régulation, selon une enquête de PowerLines. Les dépenses de l’année dernière avaient doublé par rapport au record précédent.

Les entreprises détenues par des investisseursdevraient égalementréaliser un niveau recordde dépenses d’investissement de près de 1300 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, selon une analyse de Regulatory Research Associates, une filiale de S&P Global.

ZOOM SUR LES SERVICES PUBLICS

Des sièges au sein de neuf commissions d’État chargées de la régulation des services publics sont à pourvoir cette année, dans la quasi-totalité des États américains où les électeurs élisent leurs régulateurs. Parmi ceux-ci figurent l’Arizona et la Géorgie, deux pôles en plein essor pour les centres de données.

Des gouverneurs seront élus cette année dans 36 États américains, et ce sont eux qui nomment les régulateurs des services publics dans les États où les commissaires ne sont pas élus au suffrage direct.

Dans l’Ohio, la démocrate Amy Acton a promis de réduire les factures d’énergie si elle est élue gouverneure. Sa campagne a indiqué qu’elle nommerait également une commission des services publics qui ne serait "pas à la merci des entreprises de services publics" et qu’elle collaborerait avec le procureur général de l’État pour lutter contre "les hausses tarifaires excessives et les pratiques prédatrices".

Selon les données de l’EIA, les factures d’électricité des particuliers de l’Ohio ont augmenté de plus de 20 % au cours des deux dernières années.

Mme Acton a également déclaré qu’elle soutenait un moratoire sur les centres de données. Son adversaire républicain, Vivek Ramaswamy, a quant à lui affirmé qu’il veillerait à ce que les habitants de l’Ohio vivant à proximité de centres de données ne paient aucune facture d’électricité.

UNE TRIBUNE INFLUENTE

Certains gouverneurs en lice pour leur réélection ont usé de leur poids politique pour faire pression sur le secteur de l’électricité afin de maintenir les prix à un niveau bas.

En avril, le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a annoncé que PECO Energy Company, un important fournisseur d’électricité, avait accédé à sa demande de retirer la proposition qu’il avait soumise aux régulateurs de l’État visant à augmenter les tarifs. M. Shapiro, un démocrate candidat à sa réélection, a déclaré que cette mesure permettrait de réduire les futures factures d’électricité de jusqu’à 34 dollars par mois.

Il a ensuite adressé une lettre à plusieurs directeurs généraux de services publics pour leur demander de revoir la manière dont ces entreprises justifient leurs dépenses et le rendement de leurs capitaux propres.

"Les gouverneurs se servent de cette crise liée à l’accessibilité financière de l’énergie comme d’une occasion d’examiner de plus près le modèle de régulation des services publics et de déterminer s’il est pertinent", a déclaré Jamie Van Nostrand, chercheur senior au Kleinman Center for Energy Policy de l’université de Pennsylvanie et ancien président du Département des services publics du Massachusetts.

Les factures d’électricité ont suivi une faible inflation pendant près d’une décennie et ne constituaient pas un enjeu électoral majeur jusqu’à l’année dernière, lorsque Mikie Sherrill a remporté les élections au poste de gouverneur du New Jersey en promettant de geler les factures d’électricité. Elle a tenu sa promesse le jour même de son entrée en fonction.

En Virginie, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde, la gouverneure Abigail Spanberger a adopté une approche similaire, qui, selon les analystes du secteur, pourrait servir de modèle à ceux qui remporteront les élections de cette année.

Les défenseurs des services publics affirment que la réduction des rendements garantis et le gel des tarifs n’auront pas d’impact significatif sur les factures des ménages, mais pourraient entraîner une baisse à long terme des investissements dans le réseau électrique.

"Le réseau électrique est la plus grande machine des États-Unis, et il ne fonctionne pas au rythme du calendrier politique", a déclaré Drew Maloney, président de l’Edison Electric Institute, une organisation professionnelle regroupant les compagnies d’électricité détenues par des investisseurs. "Il nécessite des investissements réguliers chaque année pour fournir une énergie fiable à nos clients."

En juin, l’agence de notation Fitch a abaissé la note du secteur nord-américain des services publics, la faisant passer de "neutre" à "en détérioration", invoquant les pressions politiques exercées à l’approche des élections de mi-mandat pour limiter les factures d’électricité et les bénéfices des services publics.

Pour un secteur qui planifie sur plusieurs décennies, il est difficile de prédire les conséquences de mesures politiques à court terme visant à faire économiser de l’argent aux ménages.

"Je pense que le plus dur viendra après les élections", a déclaré M. Hua.